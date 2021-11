Komik in Herborn mit Bernhard Hoëcker und den "Starbugs"

Wieder einmal in Herborn zu Gast: Comedian Bernhard Hoëcker. Foto: Morris Mac Matzen

HERBORN - Ein Comedy-Doppel der Extraklasse wartet in dieser Woche in Herborns "KulturScheune" auf Besucher: Erst ist Bernhard Hoëcker in der Au zu Gast, einen Tag später dann das Schweizer Trio "Starbugs".

"Morgen war gestern alles besser" - so nennt Bernhard Hoëcker sein aktuelles Programm. Wie sind die Dinge des Lebens eigentlich richtig zu sehen? Gibt es überhaupt ein Richtig oder doch fast eher nur ein Falsch? Eines steht fest: Der Key-Influencer aus der Riege des Comedy-Personals ist mit Wissen und Erkenntnis gewappnet.

Als würden Cartoons plötzlich lebendig

Los geht es am Mittwoch, 10. November, um 20 Uhr. Karten gibt es noch im Vorverkauf für 25 Euro, an der Abendkasse kosten sie 27 Euro. Achtung: Diese Veranstaltung ist die erste in der "KulturScheune" nach den 2G-Regelen. Zutritt haben also nur von Covid-19 genesene oder dagegen geimpfte Personen.

Einen Tag später gibt es erneut etwas aufs Zwerchfell. Die "Starbugs" präsentieren "Crash Boom Bang". Der Name ist Programm. Das Trio lässt es so richtig krachen. Die drei spielen mit allem, was ihnen in die Hände kommt. Und das sind nicht nur Klischees.

Wie lebendige Cartoons springen, tanzen und reiten die Komiker durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt - außer vor der Pause. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich im Wilden Westen und in der nächsten Sekunde auf einer großen Konzertbühne wieder.

Karten für die Publikums-"Schlumpeweck"-Gewinner von 2015 sind für 23 Euro im Vorverkauf sowie für 25 Euro an der Abendkasse erhältlich. Los geht es am Donnerstag, 11. November, um 20 Uhr.