Kommentar: Land der Dichter, Denker und Nichtschwimmer?

Beliebtes Ausflugsziel in Herborn: Das Freibad lockt etliche Besucher in die Bärenstadt. Nun hat das Parlament dessen Zukunft gesichert. Foto: Christian Hoge

Wird Deutschland ein "Land der Nichtschwimmer"? "Wenn diese Entwicklung so weitergeht, ist es nur noch eine Frage der Zeit", sagte Achim Haag schon vor fünf Jahren. Damals stellte der ehemalige Präsident der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) eine Studie vor. Und die offenbarte verheerende Zahlen: Sage und schreibe 59 Prozent der Zehnjährigen sind keine sicheren Schwimmer. Ebenfalls erschreckend: 64 Prozent der 14- bis 29-Jährigen lernten das Schwimmen nicht mehr in der Grundschule. Bei den älteren Generationen gab stets mindestens die Hälfte der Befragten das Gegenteil an. Die Corona-Pandemie hat die Lage weiter verschärft. Die Alarmglocken läuten schon seit Jahren. Immer mehr Hallenbäder schließen die Türen. Wenn Deutschland nicht zum Land der Dichter, Denker und Nichtschwimmer werden soll, kann es so nicht weitergehen. Damit wieder mehr Kinder schwimmen lernen, sind neben Freibädern auch Hallenbäder elementar. Gerade Schwimmunterricht an Grundschulen sorgt dafür, dass niemand durchs soziale Raster fällt. In Herborn gab es vernünftige Gründe, den Schritt zum Ganzjahresbad abzulehnen. Einer ist der klamme Geldbeutel. Das Freibad umfassend zu sanieren und zu erhalten, ist ein wichtiger Meilenstein. Ein Hallenbad wird künftig nur an anderer Stelle zu realisieren sein - wahrscheinlich interkommunal. Dafür braucht es finanzielle Spritzen. Der Vorschlag, mit benachbarten Städten und Kommunen zu sprechen, darf nun nicht in der Schublade verschwinden. Es ist allerhöchste Zeit - und hoffentlich nicht schon zu spät.