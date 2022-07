Kommentar zum Wildgehege Herborn: Touristisches Pfund

Jetzt teilen:

"Gibt es dort nicht dieses Wildgehege?" Wer mit Menschen spricht, die Herborn kaum kennen, hört irgendwann diese Frage. Jede Stadt hat ihre Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Und es dürfte wohl keine zwei Meinungen geben: Der vor 57 (!) Jahren gegründete Park steht ganz weit oben auf dieser Liste. Ob Lamas, Muffel- und Damwild oder Ziegen - die Tiere locken (nicht nur) zahlreiche Kinder und Familien in die Bärenstadt.

Es wäre ein gewaltiger Verlust, sollte dieses touristische Pfund einmal wegfallen. Umso wertvoller: Ehrenamtliche opfern haufenweise Freizeit, um das 23 Hektar große Wildgehege am Laufen zu halten - und Jahr für Jahr in einen wunderbaren Ort zu verwandeln. Die Arbeit des Fördervereins ist alles andere als selbstverständlich. Vielleicht muss man häufiger "Danke" sagen (und mehr).

Keine Zeit sollten die Freiwilligen jedenfalls damit verbringen müssen, sich um die Zukunft dieses Idylls zu sorgen. Hat ein deutlich verkleinertes Gelände eine Chance? Zweifelhaft. Immerhin: Wie es weitergeht, ist noch keineswegs entschieden. Die Lokalpolitik wird das Thema intensiv diskutieren. Das ist Demokratie.

Auch eine Verlegung oder ein Zusammenschluss lagen in der Vergangenheit auf dem Tisch. Es müssen alle Optionen geprüft werden. Das Wildgehege (in welcher Form auch immer) nicht zu erhalten, wäre ein Eigentor. Denn Lama "Horst" und Co. gehören zu Herborn.