10 min

Kommunalwahl: Wer will was in Herborn?

Sage und schreibe acht Listen treten in der Bärenstadt an. Wir haben sie nach ihren Zielen und Ideen gefragt. In Teil 1 geht es um die Themen "Verkehr", "Stadtteile" und "Wohnen".

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg