Kostbarkeiten aus edlem Blech machen in Herborn Station

Blick aus dem Rathaus auf die Oldtimer, die auf dem Marktplatz eine Rast einlegten. Foto: Martin Krimmel

HERBORN - Die blank polierten Fahrzeuge ließen die Herzen der Fans höhern schlagen. Die Freunde automobiler Kostbarkeiten kamen am Sonntag in Herborn voll auf ihre Kosten. Der AMSC Pohlheim hatte zur Klassik-Rallye eingeladen. Die Tour führte auch nach Herborn, wo die Fahrer eine Mittagspause einlegten und ihre Old- und Youngtimer auf dem Marktplatz präsentierten. Restauriertes Blech und restauriertes Fachwerk - dass passte einfach gut zusammen. Während die zahlreichen Teilnehmer der Ausfahrt ihren Mittagsimbiss oder einen Eisbecher in den vielen Herborner Lokalen genießen konnten, nahmen die Schaulustigen die in der Fußgängerzone abgestellten hübschen Fahrzeuge in Augenschein. Zu den ältesten zählen ein Mercedes Benz 170 SB aus dem Jahr 1952, ein Fort Thunderbird aus dem Jahr 1956 sowie ein MB 190 SL aus dem Jahre 1961.

Manche Autos gehörten eher in die Kategorie der "Youngtimer" und weckten bei den Schaulustigen Erinnerungen. Da wurden die Marken, die Eltern und Großeltern fuhren entdeckt oder vielleicht sogar das erste eigene Auto. Und daran knüpfen sich natürlich ganz persönliche Geschichten und Anekdoten.

Fahrzeuge werden von Fachmann vorgestellt

Auch waschechte Herborner waren bei der Ausfahrt mit von der Partie, wie zum Beispiel der knallrote Feuerwehr-Ford-Transit der Seiberts von 1970.

Jedes einzelne Fahrzeug wurde fachkundig moderiert und kommentiert von dem deutschlandweit als Streckensprecher gefragten Rolf Moll aus Hungen, der die Gäste mit seinem fundierten Detailwissen in Erstaunen versetzte. Insgesamt waren über fünfzig automobile Raritäten, vom Trabant über Alfa Romeo Spider hin zum Porsche Carrera, in der Bärenstadt zu bewundern.