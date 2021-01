Kraft tanken in der Passionszeit

Jetzt teilen:

HERBORN - Herborn (red). Die Passionszeit beginnt. Und wieder gibt es ein Heft, das dazu einlädt, sie mit einem täglichen spirituellen Impuls daheim zu gestalten. Bis zum 31. Januar können Interessierte ein hundert Seiten starkes Studienheft vorbestellen. In der Passionszeit wird traditionell zur Vorbereitung auf das Osterfest gefastet - also verzichtet. Das Evangelische Dekanat an der Dill will die Menschen in diesem Jahr allerdings nicht zu weniger, sondern zu mehr einladen: sich bewusst jeden Tag etwas mehr Zeit für Gott und die eigene Spiritualität zu nehmen.

Das Heft "Kraftquellen" enthält Bibeltexte, Gebete und Lieder sowie Musik und Videos über QR-Codes; außerdem ist jeden Tag Platz für Notizen. Im Laufe der Passionszeit füllt sich so das ganz persönliche Tagebuch der Begegnung mit Gott. Wer möchte, kann sich zudem einer Online-Begleitgruppe anschließen und dort diskutieren.

Vorbestellungen bis

zum 31. Januar möglich

Das Heft "Kraftquelle" gibt es zum Selbstkostenpreis von fünf Euro. Es muss bis spätestens 31. Januar bei Pfarrerin Karin Schmid per E-Mail an karin.schmid@ekhn.de vorbestellt werden. Ab dem 10. Februar können die Exemplare im Evangelischen Dekanatsbüro in Herborn abgeholt werden.

Eine Leseprobe gibt es online unter ev-dill.de.