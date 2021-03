Kreisel Hörbach soll bis Ostern fertig sein

Jetzt teilen:

HERBORN-HÖRBACH - Herborn-Hörbach (red). Die Umbauarbeiten am Einmündungsbereich der Kreisstraße 66 auf die Bundesstraße 255 bei Hörbach zu einem Kreisverkehrsplatz stehen kurz vor der Fertigstellung. Das teilt die Straßenbaubehörde Hessen Mobil mit.

Bis Ostern sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden. Lediglich die endgültige Markierung wird nach den Osterfeiertagen noch aufgebracht.

Der Kreisverkehr sei weitestgehend fertiggestellt. An diesem Wochenende werde noch der Anschluss an die bestehende Fahrbahn in Richtung Herborn hergestellt.

Bypass kommende Woche kurzzeitig gesperrt

Hierzu sei es erforderlich, im Bereich des Kreisverkehrs die B 255 in Fahrtrichtung Herborn voll zu sperren. "Der Verkehr wird über den neuen Kreisverkehr und das Industrie- und Gewerbegebiet Hörbach, die K 66, die Stadionstraße und die Westerwaldstraße nach Herborn beziehungsweise zur Anschlussstelle Herborn-West der A 45 umgeleitet", heißt es in einer Mitteilung. Diese Umleitung gelte von Freitag, 26. März, gegen Mittag, bis voraussichtlich zur Nacht von Sonntag, auf Montag. Der Verkehr auf der B 255 in Richtung Westerwald kann die Bundesstraße befahren und wird weiterhin auf der neu gebauten Umfahrung, dem sogenannten Bypass, am Baufeld vorbeigeleitet.

Die Zufahrt nach Hörbach aus Richtung Herborn kommend sowie die Zufahrt aus Hörbach auf die B 255 müssen in diesem Einmündungsbereich an diesem Wochenende noch gesperrt bleiben.

Ab nächstem Montag, 29. März, soll laut Hessen Mobil der Kreisverkehr vollständig befahrbar sein und auch die Zu- und Ausfahrt nach Hörbach sowie zum Industrie- und Gewerbegebiet Hörbach seien dann wieder offen.

Bis Ostern finden an der neu gebauten Umfahrung, über den der Verkehr der B 255 von Herborn kommend in Richtung Westerwald zukünftig fahren wird, noch Restarbeiten auf der Fahrbahn statt.

Daher muss der Bypass in der kommenden Woche bis Ostern vorübergehend gesperrt werden. Der Verkehr der B 255 fährt in dieser Zeit vollständig durch den neuen Kreisverkehr.

Seit September 2020 hat Hessen Mobil diesen Einmündungsbereich zu einem Kreisverkehrsplatz umgebaut. "Dieser Knotenpunkt wird hierdurch leistungsfähiger und sicherer", heißt es abschließend in einer Pressemitteilung.