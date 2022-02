Kreisler singt Kreisler in Herborn

Gastiert in Herborn: Sandra Kreisler. Foto: Simone Hofmann

HERBORN - Bislang hat sie sich in Herborn einen Namen mit dem musikalischen Projekt "Wortfront" gemacht und beim Kleinkunstwettbewerb in Herborn schon zwei "Schlumpewecks" gewonnen. Jetzt kommt Sandra Kreisler mit einem Solo-Programm in die "KulturScheune", wo sie am Freitag, 11. Februar, ab 20 Uhr Lieder ihres Vaters Georg Kreisler präsentiert.

Es ist nicht nur die scharfzüngige Intelligenz, die bissige Kritik und die schonungslose Wahrheit, die Sandra Kreisler ausdrucksstark in den Liedern offenbart, es ist ein Fühlen für die Zustände der Zeit und das Vermitteln dieser an den Zuschauer.

Skurril bis leichtfüßig - und eine dunkle Mahagonistimme

Sie tut das mit jedem Wort ihrer dunklen Mahagonistimme - egal, ob es weh tut, traurig macht oder zum Lachen bringt. Ihr umjubeltes Solo-Programm enthält größtenteils unbekannte Lieder ihres Vaters - dieser Ikone des literarischen Cabaret-Songs -, eine Sammlung, die auf das Heute verweist und trotz aller Scharfzüngigkeit immer genug Platz für Nuancen lässt.

Kreisler ist bei weitem nicht nur bissig und böse, sie ist ebenso leichtfüßig und lustig wie skurril und sehnsüchtig. Sie bricht Tabus, aber nie den Stab über die Zuschauer.

Tickets gibt es ab 23 Euro in Herborn bei Optik Tafelski sowie im Reisebüro Herborn.