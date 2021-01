Küchengeräte gehen auf eine lange Reise nach Pidkamin

Küchengeräte für die Ukrainehilfe: Vereinsvorsitzender Heinrich Benner nimmt die Sachspende von Andrea Bernhardt von der Welbilt Deutschland GmbH entgegen. Foto: Welbilt Deutschland GmbH

HERBORN-HÖRBACH/BREITSCHEID - Herborn-Hörbach/Breitscheid (red). Die Corona-Pandemie trifft auch die Ärmsten in entlegenen Orten in Osteuropa. Die Welbilt Deutschland GmbH in Hörbach hat der Breitscheider Ukrainehilfe deshalb hochwertige Küchengeräte gespendet.

"Für uns ist es wichtig, dass wir der Gemeinschaft mit unserem sozialen Engagement etwas zurückgeben können", sagt Welbilt-Geschäftsführer Hans-Werner Schmidt. "Wir freuen uns daher, dass wir mit unseren gestifteten Küchengeräten nicht nur Freude bereiten, sondern auch ein Zeichen setzen und hilfsbedürftige Menschen, darunter zum Großteil Kinder und Jugendliche, unterstützen können."

Geräte für Kinderheim, Suppenküche und Psychiatrie

Heinrich Benner, der Vorsitzende des Vereins Ukrainehilfe, freute sich über die großzügige Spende: "Es bewegt uns sehr, diese große Hilfsbereitschaft und Anteilnahme zu erleben. Die Küchengeräte sind eine große Hilfe für die Einrichtungen in Pidkamin und werden dort sofort in den Küchen zum Einsatz kommen und für viele warme Mahlzeiten sorgen."

Zu den Geräten, die Mitarbeiter des Küchentechnikherstellers an die Initiatoren der Hilfsorganisation überreicht haben, gehören eine begehbare Kühlzelle, ein Convotherm-Kombidämpfer mit Untergestell und Abzugshaube sowie weitere Kühl- und Kochgeräte im Wert von 9300 Euro. Mit dem nächsten Hilfstransport werden sie nach Pidkamin in der Westukraine gebracht und dort im Kinderheim, in der Suppenküche und in einer Psychiatrie umgehend eingesetzt werden.