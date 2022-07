"KulturzAUber": Artisten gastieren zwei Tage lang in Herborn

Akrobaten: Am Dienstag und Mittwoch geben die Artisten ihr Open-Air-Debüt in Herborn. Archivfoto: Gert Fabritius

HERBORN - Seit dem Jahr 2014 gehört die Herborner "KulturScheune" ("KuSch") zu den festen Spielorten, an denen die Absolventenshow der Staatlichen Artistenschule Berlin gastiert. Der Abschlussjahrgang 2022 zeigt sein Können am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. Juli, jeweils ab 20 Uhr im Rahmen des "KulturzAUbers" unter freiem Himmel an der "KuSch" in der Herborner Au.

"1 + 1" kann auch 11 ergeben. Genauso viele Artisten, die ihren Abschluss 2022 in der Staatlichen Artistenschule Berlin gemacht haben, erzeugen in der Show "Whisper & Shout" ein Kaleidoskop von Gegensätzen.

Elf Akteure "malen"

mit ihren Körpern Bilder

Mit Poesie und Leidenschaft für ihren Beruf "malen" sie mit den artistischen Möglichkeiten des zeitgenössischen Zirkus' ausdrucksstarke Körperbilder, in denen Jonglage, Luftartistik und das ganze Spektrum der Artistik ein schillerndes Gesamtkunstwerk ergeben. Merke: Die Stille kann explodieren und der Krach versanden.