"KulturzAUber" in Herborn: Bodo Bach will sein "Gutestes" geben

Babbelt am Donner in Herborn Au: Bodo Bach. Foto: Robert Maschke

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Der Herborner "KulturzAUber" biegt auf seine Zielgerade ein. Am Donnerstag, 5. August, steht Bodo Bach ab 20 Uhr auf der Bühne hinter der "KulturScheune". Wir verlosen zwei Freikarten für den Abend.

"Das Guteste aus 20 Jahren" heißt sein aktuelles Programm. Seit zwei Jahrzehnten ist Bodo Bach auf Welttournee durch Deutschland, und das Showgeschäft fordert mit den Jahren seinen Tribut. Jeden Abend das Hotelzimmer zertrümmern, das geht allmählich auf den Rücken, sagtv er.

Garagengepflegte

Gebraucht-Gags

Da kommt man irgendwann ins Grübeln. Wie soll es jetzt weiter gehen mit Hessens beliebtestem Humorbotschafter? Zu jung für den Ruhestand, zu alt für Stand-up-Comedy - da bleibt nur eins: Ab sofort macht Bodo Bach RuheStand-up-Comedy. Zwei Stunden gefüllt mit garagengepflegten Gebraucht-Gags und natürlich den schönsten Bach- und Lachgeschichten seiner Karriere. Der Babbler ist älter geworden, vernünftiger aber nicht unbedingt. Auch auf seine alten Tage hat er nicht mehr alle Schnabeltassen im Schrank.

GEWINNSPIEL Wenn Sie Eintrittskarten für den Auftritt von Bodo Bach gewinnen möchten, rufen Sie am Donnerstag, 5. August, um 8 Uhr unter Telefon 0 27 71-87 44 01 in unserer Redaktion an. Der erste Anrufer gewinnt zwei Tickets. Danach wird die Leitung geschlossen. Der Gewinner kann die Karten gegen Vorlage des Personalausweises an der Abendkasse abholen.

Aber er lernt immer gern dazu. Zum Beispiel weiß er jetzt: Ein "Seniorenstift" ist kein Kugelschreiber für alte Leute.

Für diese spezielle Jubiläums-Tournee setzt der Künstler zum ersten Mal auch auf eine sensationell aufwendige Bühnentechnik: Bach kommt neuerdings nur noch mit Treppenlift auf die Bühne. Auch an atemberaubenden Spezialeffekten wurde diesmal nicht gespart: Am Anfang geht das Bühnenlicht an und am Ende sogar wieder aus.