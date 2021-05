Kunstausstellung virtuell besuchen

Kunstausstellung in Zeiten der Pandemie: Leistungskursschüler von Anke Eißmann zeigen ihre Werke. "Externe" können sie auf der Homepage anschauen. Foto: Johanneum-Gymnasium Herborn

HERBORN - Der Kunst-Leistungskurs unter Leitung von Tutorin Anke Eißmann hat den 6er-Bau des Johanneum-Gymnasiums "eingenommen" - nach zwei von der Pandemie geprägten Unterrichtsjahren und in Ermangelung außerschulischer Ausstellungsmöglichkeiten. Bis Ende Mai sind dort die in den vergangenen zwei Schuljahren entstandenen Werke ausgestellt und können von Schülern und Lehrkräften, natürlich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln, besichtigt werden.

Bei den Exponaten handelt es sich um eine vielfältige Mischung von Zeichnungen, zum Beispiel zu den Themen "Vorbild/Nachbild", "Surrealismus", "Selbstporträt", "Design, Architektur und Typografie" sowie "Druckgrafiken. Gezeigt werden auch Plakate für das geplante Schulmusical "Walk This Way", das bisher nicht zur Aufführung kommen konnte, impressionistische Acrylgemälde, Dokumentarfotos zu "Ein Tag in meinem Leben - Corona-Edition", experimentelle Fotografie und Modellbauten. Letztere sind im Werkraum ausgestellt und können von außen durch die Fenster betrachtet werden. Außerdem haben die Schüler Corona-Schutzmasken genäht, die ebenfalls ausgestellt sind.

Film zeigt einen Rundgang durch die Werkschau