Künstlergilde Herborn zeigt "Kunst in virulenten Zeiten"

Einer von zehn Ausstellern: Reinhard Müller beschäftigt sich vornehmlich mit figurativen Motiven. Foto: Künstlergilde Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - "Kunst in virulenten Zeiten" ist das Motto der Ausstellung 2021 der Künstlergilde Herborn in der Alten Färberei. Von Samstag bis zum Sonntag nächster Woche, 20. bis 28. November, zeigen acht Mitglieder der Künstlergilde sowie zwei Gastaussteller die Vielfalt ihrer Werke.

Silvia Bauer wird einige ihrer sehr frühen, romantischen Aquarell-Zeichnungen ausstellen sowie aktuelle Gemälde in Pastell und Tempera/Gouache. Christopher Diehl beteiligt sich mit abstrakten Gemälden, deren Oberfläche zum Teil auch reliefartig erweitert oder aufgebrochen ist.

Zutritt nach 3G-Regel

und mit Maskenpflicht

Die Werke von Maria Müller zeigen vor allem Strukturen, Flächen, Formen und Linien, geschickt durch Farben verbunden. Reinhard Müller beschäftigt sich diesmal vornehmlich mit Zeichnungen figurativer Motive. Sigrid Müller-Stahl präsentiert unterschiedliche Themen in Acryl und Mischtechnik sowie Skulpturen aus Schrott und Naturmaterial. Mikhail Ustaev malt Porträts und Landschaften im Stil des Pointillismus. Auch zeigt er menschliche Büsten und Masken aus Gips und Keramik.

Thomas Walther zeigt Malerei auf Spiegel und Rost. Von Elvira Walther sind neben Landschaftsaquarellen Stadtimpressionen zu sehen sowie ungegenständliche, farbkräftige Arbeiten unter Verwendung von Kunstharz und Strukturmaterialien. Gastausstellerin Anna Braun präsentiert grafische Malerei im Stil des Surrealismus, der Gastaussteller Alex Khairov ist vertreten mit "Poesie aus verschiedenen Formen" im 3D-Design.

Die Jahresschau der Künstlergilde in Herborn in der Alten Färberei in der Mühlbach 5/7 ist vom 20. bis 28. November täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Wegen der Corona-Pandemie wird auf eine Vernissage verzichtet. In den Räumen gelten 3G sowie eine Maskenpflicht.