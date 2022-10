Künstlergilde zeigt Solidarität mit der Ukraine

Das Gemälde von Sigrid Müller-Stahl ist ebenfalls in der Jahresausstellung der Künstlergilde Herborn zu sehen. Foto: Sigrid Müller-Stahl

HERBORN - Die Künstlergilde Herborn lädt vom 8. bis zum 16. Oktober zu ihrer Jahresausstellung in die "Alte Färberei" ein. Die Schau der acht Künstler unter dem Motto "make Kunst, not war" steht ganz im Zeichen der Solidarität mit der Ukraine.

"Die in der Ukraine lebenden Künstler und Musiker verteidigen mit ihrer Kunst und mit ihrer Kreativität ihre Freiheit und ihr Land, dafür verdienen sie unsere Bewunderung und unsere Solidarität. Kunst kann den Menschen Mut machen und Perspektiven eröffnen, Krieg kann nur zerstören", teilte die Künstlergilde mit. Wie sie das Ausstellungsmotto künstlerisch umgesetzt haben, zeigen Silvia Bauer, Christopher Diehl, Reinhard Müller, Sigrid Müller-Stahl, Maria Müller, Mikhail Ustaev, Thomas Walther und Elvira Walther neun Tage lang in der "Alten Färberei" (Mühlbach 5-7) in Herborn.

Die Vernissage beginnt am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr. Sie wird von Phil Cory musikalisch untermalt. Anschließend ist die Ausstellung bis Sonntag, 16. Oktober, täglich von 14 bis 18 Uhr geöffnet.