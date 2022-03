Kupferdrahtrollen im zweiten Anlauf geklaut

Kupferdraht: Bei Berkenhoff in Merkenbach sind 24 Rollen mit dem Material gestohlen worden. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa

HERBORN-MERKENBACH - So, wie es aussieht, sind die Diebe im zweiten Anlauf dann doch erfolgreich gewesen: Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zum Donnerstag große Mengen Kupferdraht vom Gelände der Merkenbacher Firma Berkenhoff gestohlen.

Zuletzt gesehen worden waren die 24 Rollen in einer Halle am Mittwoch um 14 Uhr herum. Tags darauf gegen 10 Uhr wurde ihr Fehlen bemerkt. Die Rollen haben ein Gesamtgewicht von 1600 Kilogramm und einen Wert von etwa 16 000 Euro. Zum einen geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen am Werk gewesen sein müssen, die ein größeres Fahrzeug dabei hatten. Zum anderen vermutet sie, dass die Täter schon in der Nacht zum Dienstag auf dem Gelände gewesen sind: Da hatte um kurz nach 2.30 Uhr ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ungewohnten Lichtschein bemerkt. Als er an der Stelle ankam, sah er noch, wie ein weißer Transporter davonfuhr.

Nun hofft die Polizei in Herborn auf Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50 an.