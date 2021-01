Kurt Meinl führt die Liste der Sozialgruppe Herborn an

Fototermin im Hof der Hohen Schule in der Innenstadt: die Kommunalwahlkandidaten der Sozialgruppe Herborn. Foto: Sozialgruppe Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Er führt wie vor fünf Jahren die Liste an: Kurt Meinl ist der Spitzenkandidat der Sozialgruppe Herborn (SGH) für die Kommunalwahlen am 14. März 2021.

Hinter dem derzeitigen Stadtrat aus Merkenbach folgen die drei Personen, die aktuell die Fraktion im Stadtparlament bilden: der derzeitige Fraktionsvorsitzende Frank Deworetzki sowie Erentrud Ebner (beide Uckersdorf) und Günther Böttcher (Herborn), die Ende 2019 ins Herborner Parlament nachrückten. Insgesamt 16 Kandidaten treten für die SGH an.

Dazu schickt die Sozialgruppe eine zehnköpfige Liste für die Wahl zum Ortsbeirat der Kernstadt ins Rennen. An deren Spitze stehen Manfred Winkel und Jutta Franz. Bereits Anfang Oktober trafen sich Interessierte und der Vorstand der SGH in der Aula der Hohen Schule und stellten in der vom Fraktionsvorsitzenden Deworetzki geleiteten Versammlung die Listen auf.

Weiter werben für ein Gesundheitszentrum

Einen Themenschwerpunkt für die nächste Legislaturperiode sieht die SGH in der Realisierung eines Ärzte- und Gesundheitszentrums in Herborn. Hierzu stieß die Fraktion Anfang Oktober mit einem Antrag im Parlament eine Diskussion an. Das Thema soll bald im Sozialausschuss weiter besprochen werden. Als weitere Themen führt die Sozialgruppe unter anderem die Schaffung von günstigem Wohnraum, die Aufforstung der Wälder, die Revitalisierung der Dörfer sowie die "dringend notwendige Sanierung der städtischen Finanzen" auf.