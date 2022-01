Lächeln für umsichtige Autofahrer in Herborn

Autofahrer sensibilisieren: Eine der vier Messtafeln hängt in Burg an einer Laterne gegenüber der Tankstelle. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Auch in Herborn bekommen Autofahrer ein Lächeln mit auf den Weg, wenn sie sich an die erlaubte Geschwindigkeit halten. Die Stadtverwaltung hat vier neuen Messtafeln in Burg, Guntersdorf, Merkenbach und Schönbach anbringen lassen.

Die Idee dahinter: Besonders an Gefahrenstellen - also etwa auf Schulwegen, in Wohngebieten oder dort, wo häufig Fußgänger unterwegs sind - sollen die Messtafeln die Verkehrssicherheit erhöhen. Halten sich die Autofahrer an das innerorts erlaubte Tempo 50, erscheint ein lächelndes Gesicht. Überschreiten sie die Grenze, macht die Anzeigetafel durch Lichtsignale darauf aufmerksam. Auf diese Weise soll an das Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer appelliert werden.

Die Tafeln befinden sich derzeit in Burg gegenüber der Tankstelle, in Guntersdorf und in Merkenbach an Ortseingängen sowie in Schönbach im Ortskern neben der Firma Henkel. Wo die Exemplare genau platziert werden sollen, wurde im Vorfeld mit den Ortsvorstehern abgestimmt.

Der Standort soll von

Zeit zu Zeit wechseln

Die Standorte sind keineswegs in Stein gemeißelt. Von Zeit zu Zeit werden die LED-Tafeln abmontiert und an einer anderen Stelle im Stadtgebiet aufgehängt - "um den Lerneffekt für Autofahrer zu erhöhen", schreibt die Stadtverwaltung. Ähnliche Tafeln gibt es inzwischen in immer mehr Kommunen im Lahn-Dill-Kreis.