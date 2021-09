Lahn-Dill-Kreis: Patientenfürsprecher der Kliniken legen Berichte vor

Vitos-Klinik in Herborn - "große Belastung insbesondere auch für Kinder und Jugendliche". Foto: Jörgen Linker

LAHN-DILL-KREIS - Tausende Patienten werden jährlich in den neun Krankenhäusern im Lahn-Dill-Kreis behandelt. Viele sind zufrieden, einige nicht, wenige unter diesen melden wiederum Probleme oder äußern ihre Kritik gegenüber den Patientenfürsprechern. Noch weniger waren es vergangenes Jahr während der Corona-Pandemie.

Das geht aus den Berichten hervor, die die Patientenfürsprecher dem Kreistag vorgelegt haben. Lahn-Dill-Kliniken in Wetzlar, Dillenburg und Braunfels, Vitos-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Herborn, Gertrudis-Klinik in Biskirchen, Orthopädische Klinik in Braunfels, Neurologische Klinik in Braunfels, Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus in Ehringshausen sowie Median-Suchtklinik in Wissenbach - der Tenor ist gleichlautend: Coronabedingt konnten Sprechstunden nicht oder nur telefonisch durchgeführt werden; wegen der Besuchsverbote durften auch Patientenfürsprecher zeitweise nicht in die Krankenhäuser. Das Besuchsverbot für Angehörige sei ein Thema gewesen, das Patienten beschäftigt habe. Außerdem habe Informationsbedarf zu jeweils geltenden Coronaregeln in den Kliniken bestanden. Die Patientenfürsprecher der Herborner Vitos-Klinik berichten: "Die entsprechenden Vorschriften innerhalb der Klinik wurden als große Belastung insbesondere auch für Kinder und Jugendliche empfunden."

Und die Geschäftsführung der Neurologischen Klinik Braunfels bezieht Stellung zum Bericht und erklärt: Das Besuchsverbot habe "sehr viel Unmut und Enttäuschung" ausgelöst, besonders bei Angehörigen von "Langliegern".

Einzige berichtete Mängel: In der Orthopädischen Klinik in Braunfels fehle ein Sonnenschutz an der Südseite, außerdem die Forderung, dort "durchgelegene Matratzen" und alte Fernseher zu ersetzen.