Lahn-Dill-Kreis wählt beste Vorleser

Maria Tran

WETZLAR/HERBORN/DILLENBURG - Die Jury hat entschieden: Maria Tran (Freiherr-vom-Stein-Schule Wetzlar) und Jannis Unger (Johanneum-Gymnasium Herborn) sind die besten Vorleser im Lahn-Dill-Kreis.

Die beiden gehören damit zu den 555 besten Vorlesern Deutschlands und tragen den Wettstreit nun auf Bezirksebene weiter aus - bis am Ende der beste Vorleser deutschlandweit ermittelt wurde. Das Finale findet am 21. Juni in Berlin statt. Insgesamt haben deutschlandweit 480 000 Schüler am diesjährigen Vorlesewettbewerb teilgenommen.

Unter Pandemiebedingungen zeichneten die 20 Schulsieger im Lahn-Dill-Kreis ihre Beiträge als Video auf. Eine Jury sichtete diese und bewertete sie. Sie suchte Sieger für den südlichen und den nördlichen Lahn-Dill-Kreis aus. Jurymitglieder waren Kerstin Leis (Imens-Verbund), Stefanie Schlosser (Stadtbücherei Herborn), Klaus Kordesch (Freier Journalist), Silke Schaub (Lehrerin), Björn Braun (Lehrer) und Andreas Gerhard (Lehrer im Vorbereitungsdienst). Alle teilnehmenden Kinder erhalten eine Urkunde und eine Sonderauflage von "Das Universum ist verdammt groß und supermystisch" von Lisa Krusche (Beltz). Alle Gewinner der Stadt- und Kreisentscheide erhalten zusätzlich ein Exemplar von "Calypsos Irrfahrt" von Cornelia Franz (Carlsen). Der seit 1959 stattfindende Vorlesewettbewerb ist einer der größten Schülerwettbewerbe in Deutschland. Er wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht dabei unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.