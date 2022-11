Landesjugendsinfonieorchester Hessen spielt in Herborn

Gastiert erstmals in Herborn im Vitos-Festsaal: das Landesjugendsinfonie-Orchester Hessen. (© Konrad Merz)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Das Landesjugendsinfonieorchester Hessen gastiert am 14. Januar (Samstag) ab 18 Uhr im Festsaal der Vitos-Klinik in Herborn. Es vereint die besten jugendlichen Musiker im Alter von 13 bis 21 Jahren aus ganz Hessen. Insgesamt werden knapp 80 Instrumentalisten den Abend bestreiten.

Fotos Gastiert erstmals in Herborn im Vitos-Festsaal: das Landesjugendsinfonie-Orchester Hessen. © Konrad Merz Solist mit dem Fagott: Theo Plath. © Marco Borggreve Dirigent des Landesjugendsinfonieorchesters ist der Spanier Roc Fargas i Castells. © Marco Borggreve 3

Das Programm des Neujahrskonzertes bietet Wasser in allen Facetten: von der Quelle bis zum Meer, mal malerisch und mal wild. Beginnend mit den Klängen von Bedrich Smetanas "Moldau" führt die musikalische Reise über die mystische Atmosphäre eines verzauberten Sees (Anatoli Ljadow) bis hin zur Weite des Meeres, das Claude Debussy in seinem Orchesterwerk "La mer" musikalisch abbildet.

Ergänzt wird das Programm durch das Fagottkonzert von Edouard Dupuy, gänzlich ohne Wasserthematik, aber nicht weniger spektakulär. Was der Zeitgenosse von Beethoven dem Fagottsolisten an technischen Raffinessen abverlangt, kommt einer Wildwasserfahrt gleich und bedeutet eine echte Herausforderung für Theo Plath, Preisträger des ARD-Musikwettbewerbs 2019.

Karten gibt es in zwei Kategorien ab 25,20 Euro

Das Konzert wird dirigiert von Roc Fargas i Castells. Der spanische Nachwuchsdirigent, der zurzeit seine Ausbildung für den höchsten künstlerischen Abschluss, das Konzertexamen, in der "Dirigentenschmiede" an der Hochschule für Musik "Franz Liszt" in Weimar erhält, ist erstmals beim Landesjugendsinfonieorchester Hessen zu Gast.