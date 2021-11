"Lassen Sie die Teilnahme an Kaffeefahrten sein!"

Warnten im AWO-Mehrgenerationenhaus Herborn vor den Machenschaften von Betrügern und Gaunern: die kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Michael Michel (rechts) und Jörg Schormann. Foto: Joachim Spahn

HERBORN - Betrügerische Phänomene, die es vor zwei Jahrzehnten noch nicht gab: Kriminalpolizeiliche Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen haben einen Einblick in ihre langjährige Arbeitserfahrung gegeben. Im "Erzählcafé" des AWO-Mehrgenerationenhauses Herborn hielten Michael Michel und sein Kollege Jörg Schormann einen Vortrag zur "Kriminalprävention zum Nachteil von Senioren".

Leichtgläubigkeit bei älteren Menschen besonders groß

"Je älter die Menschen werden, umso größer ist die Furcht in dieser Altersgruppe, Opfer einer Straftat zu werden", machte Michael Michel deutlich. Er führte aus, dass es im Prinzip "nahezu ausgeschlossen" sei, "im eigenen Haus Opfer einer Straftat zu werden". Die Neugier, Gier und die Gut- beziehungsweise Leichtgläubigkeit der Menschen führten jedoch immer wieder dazu, dass es doch immer wieder zu unerfreulichen Vorfällen komme.

Auf die fiesen Machenschaften falscher Handwerker und die Betrügereien von falschen Polizeibeamten machte Michael Michel ebenso aufmerksam wie auf die fragwürdige Vorgehensweise der Ausführenden bei Haustür-Geschäften und bei Kaffeefahrten. "Bei Letzteren wird Ihnen irgendwo am Ende der Welt Unsinn verkauft", warnte Michel. Sein Rat an die Senioren: "Lassen Sie die Teilnahme an solchen Kaffeefahrten sein."

Enkeltricks sowie Ebay-Betrügereien hätten in letzter Zeit deutlich zugenommen. "Das ist ein Phänomen, das es vor 20 Jahren noch nicht gab", so Michel. Sein Rat: "Kaufen Sie im Internet nichts auf Vorkasse!" Sogenannte "Ebay-Betrüger" würden das Geld der Käufer kassieren und dann die versprochene Ware nicht rausschicken.

Mit der Neugier der Menschen machten schließlich die Initiatoren von "Ping-Anrufen" ihre einträglichen Geschäfte. "Diese Gauner lassen es mithilfe von Computern einmal bei den Betroffenen klingeln und beenden das Gespräch." Rufe man aus Neugier bei der unbekannten Nummer zurück, entstünden oft Kosten zwischen 10 und 30 Euro, ohne dass am anderen Ende der Leitung jemand zu erreichen sei.

Aus seiner jahrelangen Tätigkeit im Zuge der Kriminalprävention schlussfolgerte Michael Michel drastisch: "Leider sind den Schweinereien auf dieser Welt keine Grenzen gesetzt."