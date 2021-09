Lebensbäumchen ausgegraben

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

HERBORN - Ein bisher unbekannter Mann hat am Mittwochmorgen in Herborn am Kaufhaus "Dill-Center" zwei Lebensbäume gestohlen. Um 5 Uhr fuhr der Täter mit einem Fahrrad auf das Gelände. Aus einer Sitzkombination mit integriertem Pflanzbeet grub der Mann dann die Pflanzen aus. Samt Fahrrad und den etwa 90 Zentimeter großen Bäumchen flüchtete er anschließend über den Eisernen Steg über die Dill in Richtung Bahnhof. Der bisher Unbekannte, der von einer Videoüberwachungskamera bei seiner Tat aufgezeichnet wurde, ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und hatte zur Tatzeit kurze, dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und blauen Jeans. Die Polizei fragt: Wem ist der Dieb zwischen 4.45 und 5 Uhr in der Nähe des "Dill-Center" aufgefallen? Hinweise erbitten die Ermittler in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50.