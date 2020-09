"Les Papillons" eröffnen neue "KuSch"-Spielzeit

Präsentieren ihr neues Programm in Herborn: Michael Giertz (l.) und Giovanni Reber alias "Les Papillons". Foto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Sie sind große Virtuosen der deutschsprachigen Kleinkunst-Szene und haben 2018 in Herborn einen "Schlumpeweck" gewonnen: "Les Papillons", kongeniales Duo aus der Schweiz, gastiert zum Start in die neue Spielzeit der "KulturScheune" am Donnerstag, 10. September, in der Herborner Au.

Mit im Gepäck haben sie ab 20 Uhr die Weltpremiere ihres neuen Programms "Supernova". Violinist Giovanni Reber und Pianist Michael Giertz wollten ihr neues Werk eigentlich bereits im Sommer an den Start bringen - doch dann kam die Corona-Pandemie.

"Les Papillons" richten das Teleskop auch in ihrem neusten Programm auf die großen Nummern der Klassik-, Pop- und Filmmusik und zelebrieren mit "Supernova" ihre persönlichen Sternstunden aus zwanzig Jahren gemeinsamer Bühnengeschichte.

Eintrittskarten kosten

im Vorverkauf 23 Euro

Ihre Lieblingsthemen haben sie dafür mit taufrischen Kreationen aus ihrem Laboratorium neu verwoben, verschweißt und veredelt.