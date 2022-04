Lesen und lesen lassen im Herborner Bücherschrank

Wer möchte, kann gebrauchte ebenso wie neue Bücher in den öffentlichen Bücherschrank am Herborner Obertorkreisverkehr stellen, damit andere sie lesen können, oder sich Lektüre daraus entnehmen. Die Bücher können zurückgebracht oder behalten werden. Allerdings sollte nur gut erhaltene Lektüre in den Schrank.

Der Bücherschrank hat sogar eine eigene E-Mail-Adresse: Bei Fragen, Anregungen oder Kritik kann man an die Adresse

buecherschrank@herborn.de schreiben.

Wer gleich kartonweise alte Bücher abgeben möchte, kann sich an die Reha-Werkstatt der Lebenshilfe in der Haigerer Industriestraße 9, (0 27 73) 9 17 80, wenden.

Weitere öffentliche Bücherschränke im Dillgebiet gibt es in der Schönbacher Ortsmitte und in Bicken am Rathaus.