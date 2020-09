Leser meinen: In Herborn geht noch viel mehr fürs Rad

Diese Stelle sorgt nicht nur bei dem einen oder anderen Radler für Stirnrunzeln: Wer hinter dem Herborner Kaufhaus "Dill-Center" mit dem Fahrrad fährt und die Straße am Hintersand erreichen will, muss den Parkplatz überqueren. Foto: Christian Hoge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn. Fahrrad, Auto oder ÖPNV? Die Meinungen zum Verkehr gehen auseinander. In Herborn basteln die Lokalpolitiker und die Verwaltung derzeit an einem Konzept. Was denken Leser über das Thema? Wir haben nachgefragt - und Ideen gesammelt.

"Es geht bei solchen Konzepten um nicht weniger, als den ÖPNV und den nicht-motorisierten Verkehr so attraktiv zu machen, dass Menschen auf das Auto gerne verzichten", schreibt Andrea Schnieber.

"Diese Bauweise zeigt einmal mehr, dass die Verkehrsführung immer noch vom Auto aus gedacht wird." Andrea Schnieber

Gerade in innenstadtnahen Gegenden ergebe sich in Herborn ein "immenses Potenzial" für Radfahrer, wenn die "innerstädtische Fortbewegung" und Abstellmöglichkeiten gut gestaltet seien. An erster Stelle stehe für sie, Fachleute zu beauftragen, die Kompetenzen für klima- und umweltschutzgerechte Verkehrskonzepte mitbringen.

Kernstadt bis zum Gewerbegebiet "Untere Au" soll einheitlich zu 30er-Zonen erklärt werden

Als Beispiel für "eine vertane Chance" nennt Schnieber die "im Vorfeld viel gepriesene Radwege-Anbindung" an die Alsbach. Der dort mittlerweile entstandene gepflasterte Radweg ende in Richtung Alsbach auf der linken Straßenseite "im Nichts". Wer dort unterwegs sei, müsse die Fahrbahn an einer nicht ungefährlichen Stelle überqueren. Und weiter: "Diese Bauweise zeigt einmal mehr, dass die Verkehrsführung immer noch vom Auto aus gedacht wird: Das Auto bekommt die schnelle Asphaltdecke sowie eine unbehinderte Fahrt von der Bahnhofrückseite in die Alsbach. Ausgerechnet aber das mit Muskelkraft betriebene Fahrrad wird durch den Pflasterweg in seiner Geschwindigkeit ausgebremst, und muss anhalten, um die Straße sicher überqueren zu können." Das mache das Radfahren nicht attraktiv. "Wenn AutofahrerInnen freiwillig aufs Rad umsteigen sollen, dann brauchen sie es - wie es im Autoverkehr selbstverständlich ist - auch auf dem Rad schnell, bequem und sicher."

Wolfgang Leichthammer wünscht sich noch mehr Schritte, um Verkehrslärm zu reduzieren. Er begrüßt deshalb auch die Erstellung eines Lärmkonzepts vor einigen Jahren - ebenso wie die Einführung einiger Tempo-30-Regelungen in den Nachtstunden. Der Herborner schlägt allerdings vor, die gesamte Kernstadt bis zum Gewerbegebiet "Untere Au" einheitlich zu 30er-Zonen zu erklären. Das sei ohne große Investitionen möglich und sorge für mehr Sicherheit im Verkehr.

Die Menschen hätten einen Anspruch auf weniger Lärm und Abgase sowie mehr Lebensqualität. "Aus der Austraße kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass abends und in der Nacht bewusst gerast und Auspufflärm erzeugt wird. Hinzu kommt der Krach durch Anlieferverkehr mit schweren Lkw", berichtet Leichthammer, der betont: "Das Wohl der Passanten und Anwohner ist wichtig und sollte in der Abwägung vorrangig bewertet werden.

Reiner Kuntzsch vom "Arbeitskreis Radschlag Herborn" sieht einen "Widerstreit zwischen den Bedürfnissen der Radverkehrsteilnehmer und derjenigen des motorisierten Verkehrs". Große Probleme gebe es hinter der "Dill-Center"-Tiefgarage, wenn Radfahrern die scharfe Linksabbiegung über den Parkplatz empfohlen werden. Es komme immer wieder zu Konflikten, weil Autofahrer dort nicht mit Fahrrädern rechneten.

Eine Alternative könne es sein, "den Radweg über die Rampe zum Eisernen Steg hinter dem ,Haus der Kirche und Diakonie', entlang der Hochwasserschutzmauer bis zum Parkplatz der Diesterwegschule zu führen". Dort sei genug Platz, um Radfahrern die Zufahrt zur Straße Am Hintersand zu ermöglichen.

Der Herborner verweist auch auf Radtouristen, die ein "Gewinn für die städtische Gastronomie und den Kleinhandel" seien. Es sei wichtig, in der Innenstadt sichere Abstellplätze für E-Bikes zu schaffen. Ins Spiel bringt er den Pkw-Abstellplatz an der Ecke Schulhofgasse/Mühlgasse - und zwar "als Fahrradparkplatz mit verschließbaren Boxen und Ladestation".

Außerdem schlägt Kuntzsch unter anderem vor, den Verkehr im Zentrum weiter zu beruhigen. Es stelle sich die Frage, "ob die Durchfahrtsmöglichkeit für Kfz über den Holzmarkt noch zeitgemäß ist". Man könne über eine Ausweitung der Fußgängerzone bis zum Sandweg nachdenken.