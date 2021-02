Linienbus in Schönbach gerammt und abgehauen

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-SCHÖNBACH - Herborn-Schönbach (red). Ungewöhnlicher Fall von Unfallflucht am Mittwoch in Schönbach: Um 14.35 Uhr, war ein Linienbus auf der Schönbacher Hauptstraße aus Richtung Driedorf kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. In einer Kurve schätzte ein entgegenkommender Autofahrer den Kurvenverlauf offenbar falsch ein, geriet mit seinem Pkw über die Straßenmitte hinaus auf die Fahrspur des Linienbusses und streifte dessen linke Seite. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Ungeachtet dessen fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise auf ihn oder sein Fahrzeug erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.