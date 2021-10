"Lisa & Nico" sind mit "Friends" zurück auf der Bühne

Wieder auf der Bühne: Lisa Thomas und Nicolai Benner versammeln an zwei Abenden eine ganze Reihe ihrer "Friends" in der Herborner "KulturScheune". Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Es sind zwei bereits zweifach verlegte Konzerte, für die am Freitag und Samstag, 8./9. Oktober, gilt: Aller guten Dinge - oder auch Anläufe - sind drei. Für "Lisa, Nico & Friends" versammeln die beiden Hauptakteure jeweils ab 20 Uhr zahlreiche Künstler auf der Bühne.

Das Repertoire von Lisa Thomas, Nicolai Benner und ihren Mitstreiter reicht von Oldies über Musical und neuer Popmusik bis hin zu Klavierkabarett. Was als Klavier- und Gesangsduo startete, hat sich nun um eine große Band mit Bläsern erweitert und nutzt damit auch die letzten Ecken der Bühne nahtlos aus. Und jeder, der dabei ist - das versprechen die Veranstalter - wird mindestens einmal im Programm Gänsehaut haben.

Ursprünglich waren die Konzerte für April 2020 geplant. Jetzt, knapp 18 Monate später gilt Folgendes: Alle, die noch das Ticket vom 17. April 2020, ein Ticket vom 5. Januar 2021 oder eine jetzt aktuell erworbene Karte besitzen, können zur Veranstaltung am Freitag, 8. Oktober, kommen. Für das Konzert am Samstag, 9. Oktober, gelten die Karten der ursprünglichen Termine 18. April 2020 und 6. Januar 2021 sowie aktuell gekaufte Tickets.

Karten, die auf den 19. April 2020 ausgestellt gewesen sind, gelten nicht mehr. Dieses Event wurde rückabgewickelt.

Ausnahmsweise gilt diesmal eine verschärfte 3G-Regel

Weitere wichtige Änderung: Weil bereits mehr Tickets verkauft waren, als unter "normalen" 3G-Regeln in der "KuSch" Besucher Platz finden, gilt für diese Veranstaltung in der "KulturScheune" ausnahmsweise eine verschärfte 3G-Regel mit durchgängiger Maskenpflicht auch am Sitzplatz. Zugang haben grundsätzlich nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Als Testnachweis gilt entweder ein Antigen-Schnelltest (24 Stunden gültig) oder ein PCR-Test (48 Stunden gültig).