Lisa Thomas und Nicolai Benner in der "KuSch"

Freuen sich auf ihr Gastspiel in der Herborner "KulturScheune": Nicolai Benner und Lisa Thomas. Foto: Maik Rudius

HERBORN BURBACH - Herborn (red). Ihre musikalische Reise hat 2015 begonnen. Seitdem folgten 13 umjubelte und zumeist ausverkaufte Konzerte. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. März, gastieren Lisa Thomas und Nicolai Benner erneut in der Herborner "KulturScheune".

Sie tun das im etwas kleineren Format mit Band - erstmals getestet im vergangenen Jahr, als im Rahmen des "KulturzAUber-Open-Airs" neben der "KulturScheune" einer der musikalisch stimmungsvollsten Abende des Jahres entstand. Und so darf man sich auf ein poppig-rockiges Programm freuen, mit dem das Duo einmal mehr seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen möchte.

Was genau zu hören ist? Das ist noch spannend. Sicher ist aber: Es wird wieder viele Lieder und ein Live-Erlebnis geben. Wenn Bodo Wartke auf "Status Quo" trifft und Udo Jürgens mit Prince gewissermaßen auf einer Bühne steht, dann beschreibt es das, was an diesem Abend passieren dürfte, nur ansatzweise.

Eintrittskarten kosten

im Vorverkauf 20 Euro