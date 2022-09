Lisa und Nico zweimal in Herborns "KulturScheune"

Freuen sich mit ihren "Friends" auf die Abende in der "KulturScheune": Lisa Thomas und Nico Benner. Archivfoto: Gert Fabritius

HERBORN - Konzert-Abende mit Lisa Thomas und Nicolai Benner in der Herborner "KulturScheune" sind immer etwas Besonderes. Schließlich stehen die beiden schon seit ihrer Kindheit auf dieser Bühne und sind dort inzwischen quasi zu Hause.

Und das merkt man auch. Mit ihrem Mix aus humoristisch-charmantem Schlagabtausch und musikalisch anspruchsvollem Programm begeistern sie seit 2015 das Publikum im Theater in der Au.

Angefangen hat alles mit Benefizkonzerten für den Verein Aguablanca - im Jahr 2014 noch in kleiner Formation in der Aula des Johanneum-Gymnasiums, ab 2015 dann auf größerer Bühne in der "KulturScheune".

In den vergangenen Jahren hat sich das Klavier- und Gesangsduo immer mehr musikalische Unterstützung von Studienkollegen, Freunden und Familienmitgliedern dazugeholt. Zur großen Band zählt inzwischen außer der klassischen Rhythmusgruppe immer auch eine Bläser-Sektion, die ordentlich "Dampf" macht. Und gesungen wird ebenfalls schon lange nicht mehr nur zu zweit, sondern mit einem eigens dafür zusammengestellten Ensemble.

20 Akteure stehen an zwei Abenden auf der Bühne

Auch für die Konzerte am Freitag und Samstag, 23./24. September, hat das Duo wieder Großes geplant. Und das aus gutem Grund, denn mit ihrem inzwischen zehnten Programm feiern sie in diesem Jahr Jubiläum. Zu hören sein wird ein abwechslungsreicher Mix aus den verschiedensten Genres: von Oldies über Musical zu Pop und Rock bis hin zu Klavierkabarett. 20 Aktive stehen dabei auf der Bühne.