Lkw-Fahrer büßt in Herborn einen Laptop ein

Die Raststätte Dollenberg an der A 45 bei Herborn. Archivfoto: Jörg Weirich

Herborn (red). Zwei Diebstahlsanzeigen innerhalb kurzer Zeit hat die Polizei auf dem Autobahnparkplatz der Rastanlage am Dollenberg in Herborn aufgenommen. Eine Tat war gelungen, ein weiterer Versuch gescheitert.

Im ersten Fall versuchten Diebe, den Kassenautomaten an den Toilettenanlagen aufzubrechen. Dazu beschädigten sie das Drehkreuz, scheiterten dann aber am Automaten, sodass sie ohne Beute von dannen zogen. Der Tat muss laut Polizei zwischen 16 Uhr am Donnerstagnachmittag und 8.30 Uhr am Freitagmorgen verübt worden sein.

Der zweite, allerdings vollendete Diebstahl, wurde am Freitag zwischen 0.24 und 0.30 Uhr begangen. Der Fahrer einer Sattelzugmaschine hatte in diesem Zeitraum seinen Laster verlassen, um die Toilette aufzusuchen. Seinen Sattelzug ließ er derweil in der Nähe der Zapfsäulen.

Außer dem Computer auch einen Geldbeutel geklaut

Ein Dieb nutzte die kurze Zeitspanne aus, um einen Laptop-Computer und ein Portemonnaie im Gesamtwert von etwa 1000 Euro aus dem Führerhaus zu stehlen. Ob zu diesem Zeitpunkt bereits Beschädigungen am Zugang zu den Toiletten vorhanden waren, ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittler der Herborner Polizei, Telefon 0 27 72-4 70 50, bitten zu beiden Fällen um Hinweise von möglichen Zeugen zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen in diesem Zusammenhang.