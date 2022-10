Lkw-Unfall behindert Verkehr auf A45 bei Herborn

Der Sattelzug ist in der Leitplanke zum Stehen gekommen (© VRM)

Herborn - Ein verunglückter Sattelzug sorgte am Mittwoch in den Nachmittagsstunden für Verkehrsbehinderungen auf der A45 in Richtung Dortmund. Das teilte die Polizei auf Nachfrage mit.

Gegen 12.00 Uhr war ein 25-jähriger Lasterfahrer zwischen den Anschlussstellen Herborn-West und Dillenburg in Richtung Dortmund unterwegs. Zu Beginn eines Baustellenbereiches verlor der Eschenburger - vermutlich aus medizinischen Gründen - die Kontrolle über seinen Sattelzug. Daraufhin brach das Gespann nach links aus, überfuhr Warnbaken und durchbrach anschließend einen Teil der Behelfsmittelleitplanke. Der Laster fuhr nach offiziellen Angaben noch etwa 300 Meter durch einen abgebakten Bereich der Baustelle. Von dort aus geriet der Sattelzug wieder nach rechts auf die Baustellenfahrspuren, wo er letztlich rechts im Straßengraben stehen blieb.

Ein Notarzt übernahm die Erstversorgung des Lkw-Fahrers. Eine Rettungswagenbesatzung fuhr den Mann dann im Anschluss zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus.

Nach Angaben von Polizeipressesprecher Guido Rehr liefen Betriebsstoffe der Zugmaschine aus und mussten von der Herborner Feuerwehr gebunden werden. Zudem ließ die Untere Wasserbehörde vor Ort etwa ein Kubikmeter verschmutzte Böschungserde auskoffern. Der mit Eiern beladene Laster musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Während der Bergungs- und Auskofferarbeiten und der sich anschließenden Reparaturarbeiten an der Leitplanke musste ein Fahrstreifen in Richtung Dortmund für den Verkehr gesperrt werden.

Angaben zu den Sachschäden können momentan noch nicht gemacht werden.