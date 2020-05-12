Lockerung mit Auflagen: Fitnessstudios öffnen im Dillgebiet

Es kann losgehen: Frauke Sowa vom Studio "Fithochdrei" in Herborn sperrt Geräte ab, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Foto: Katrin Weber
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DIE REGELN
Die hessische Landesregierung kündigte am 7. Mai in einer Verordnung auch die
Öffnung der Fitnessstudios ab Freitag, 15. Mai, an. Einen Tag später gab das Innen- und Sportministerium sechs zentrale Regeln bekannt. Öffnen dürfen die Studios nur, wenn sie ein eigenes, umfassendes Hygienekonzept vorlegen.
Der Trainingsbetrieb muss
kontaktfrei ausgeübt werden.
Es ist ein
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Personen einzuhalten.
Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie Gemeinschaftsräume müssen geschlossen bleiben. Eine Ausnahme bilden die Toiletten.
Hygiene- und Desinfektionsvorkehrungen sind verpflichtend - besonders bei der Nutzung von Geräten.
Warteschlangen sind zu vermeiden.
Risikogruppen dürfen keiner "besonderen Gefährdung" ausgesetzt sein.
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