Lokales

Herborn

mehr aus Herborn
plus
Dienstag, 12.05.2020 - 16:30
4 min

Lockerung mit Auflagen: Fitnessstudios öffnen im Dillgebiet

Ab Freitag dürfen Fitnessstudios in Hessen wieder öffnen. Wie gehen Betreiber im Dillgebiet mit den Auflagen um? Und wie liefen die letzten acht Wochen?

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Es kann losgehen: Frauke Sowa vom Studio "Fithochdrei" in Herborn sperrt Geräte ab, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Foto: Katrin Weber

Es kann losgehen: Frauke Sowa vom Studio "Fithochdrei" in Herborn sperrt Geräte ab, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FRIFDx9FGv9VDHyUEIViERyZGRIBDyIFEl48Y2V+VRkuqJMvLJ5xVUIhMPOVLJ50MJkvLJ5eVUA0LKE0VRuioJHgI29ln291qPO2o3VtMTIgVSAiMzR6VR5uL2ttLJAbqPOKo2AbMJ4tMZB8pzMyovOTnKEhMKAmp3E1MTyiplOcovOVMKAmMJ4tLJVtEaWynKEuMljtZGHhVR1unFjtq2yyMTIlVZB2MzMhMJ4hVREcMFOOqJMfLJqyovOmnJ5xVUA0pzIhMljtMT9wnPOxnJHtEKWfMJywnUEypaIhMlOcovOxMJ4tnTIcoJymL2uyovOGqUIxnJ9mVTymqPOapz/Qal4=
ETSmVTqcoUDtLKIwnPOzj7klVRMlLKIeMFOGo3quYPOxnJHtp2IcqPNkAlOXLJulMJ4tMTSmVQkvCvWTnKEbo2AbMUWynFV8Y2V+VTyhVQkvCxuypzWipz4tCP9vCzWyqUWynJW0VP11ozDtVaEiqTSfVTMlo2tvVTymqPjtMTSmplOyplO3MJy0MKWaMJu0BvNvGzS0j7kloTywnPOcp3DtMTSmVToQiUVtLJkfMFOynJ5yVRS1p25unT1yp2y0qJS0nJ9hYvOWL2ttMzyhMTHtLJWypvjtq2ylVTuuLzIhVTkuozqyVTqupvOeMJyhMFOPMJSwnUE1ozptLzIeo21gMJ4hVvORLJWynFOmMJyyovOxnJHtpaIhMPNkZPNjZQNtH3E1MTyiplOcovORMKI0p2AboTShMPOuqKZtnJulMKVtH2ywnUDtVaA5p3EyoKWyoTI2LJ50VvjtMTRtp2yyVTIcozIhVTIlnTIvoTywnTIhVRWynKElLJptraIlVRqyp3IhMTuynKDtMTIlVR1yoaAwnTIhVTkynKA0MKEyov4tE2ImpUYQcTAbMFOgnKDtGJy0M2kcMJEypz4tnZBxqUEyovOaMKcynJq0BvNvETIhVRkyqKEyovOzMJufqPOxLKZtIUWunJ5cozptMJ5ipz0hVRIcozyaMFObLJWyovOvMKWcL2u0MKDfVTEup3Ztp2ywnPOFj7kwn2Ihp2AboJIlrzIhVT9xMKVtLJ5xMKWyplO3nJIxMKVtLzIgMKWeLzSlVT1uL2uyov4v
j5kvMKWvpfB8L2g0VTuuLzIhVSAiq2RtqJ5xVTybpvOHMJSgVTEcMFOnMJy0VToQiUVtnJulMFOAnKEaoTyyMTIlVT1cqPOHpzScozyhM3AjoZBxozIhVUIhMPOCozkcozHgF3Ilp2IhYPOVnJkzp21cqUEyoPO3qKWxMJ4tqzIloTyynTIhYvOOqpBsMKWxMJ0tq2SlVScynKDfVUIgVTIcozIhVSEynJjtMTImVSA0qJEco3ZtraHtpzIho3McMKWyov4tETyyVRuypzWipz5ypzyhVTgioz50MFOuqJLtMTyyVSAioTyxLKWcqZBxqPOxMKVtGJy0M2kcMJEypvOmMKE6MJ46VREcMFOgMJymqTIhVTwQcUE0MJ4tnJulMFOPMJy0pfBxM2Htq2IcqTIlnTyhVTqyrzSboUDhVPWSplOcp3DtMfB8pvO1oaZtqJ5xVTShMTIlMFOGqUIxnJ9mVTI4nKA0MJ56nJIfoPjtMTSmplOhnJAbqPOjoZB2qUcfnJAbVTSfoTImVUqyM2oQcTkfqP4tETyyVRMcrTgip3EyovOvoTIcLzIhVTcuYvOKnKVtp2yhMPOmMJulVTEuozgvLKVhVvOSplOaMJWyVT51ovOAj7MaoTywnTgynKEyovO6qKVtF29gpTIhp2S0nJ9hVP0tMKE3LFOuoUZtJzIcqTq1qUAwnUWcMaDto2EypvOJMKW6MJulM3I0nTSvMJ4h
Fotos
Es kann losgehen: Frauke Sowa vom Studio "Fithochdrei" in Herborn sperrt Geräte ab, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Foto: Katrin Weber

Es kann losgehen: Frauke Sowa vom Studio "Fithochdrei" in Herborn sperrt Geräte ab, damit die Mindestabstände eingehalten werden können. Foto: Katrin Weber

Das Training läuft weiter, auch wenn die Türen (bisher) zu waren: Das "Fit4You" in Haiger bot - wie auch andere Fitnessstudios -während der Schließung Online-Kurse an. Foto: "Fit4You" Haiger

Das Training läuft weiter, auch wenn die Türen (bisher) zu waren: Das "Fit4You" in Haiger bot - wie auch andere Fitnessstudios -während der Schließung Online-Kurse an. Foto: "Fit4You" Haiger

2
FJ0tEz9eqKZtp3EuozDtnJ4tMTyyp2IhVSEuM2IhYPOynJ4tFUyanJIhMJgioacypUDtLKIzVTEcMFOPMJyhMFO6qFOmqTIfoTIhBvOIoFOxnJHtGJyhMTImqTSvp3GQcT5xMFO6qFOaMKsQcTuloTIcp3EyovjtnKA0VTcyMTImVUc3MJy0MFOUMKYQcUDtM2ImpTIlpaDfVTIcozyaMFO3qKWxMJ4tqzIlp2Abo2Wyov4tj5kvMKWuoTjtnZBxozqyovOVnJ53MJymp2AbnJkxMKVfVTS1MvOxMJ0tDz9xMJ4tMzyhMTIhVUAcL2ttGJSln2yypaIhM2IhYvORLKc1VTqcLaDtMKZtrzSboUWynJAbMFORMKAcozMyn3Eco25moJy0qTIfp3OyozEypvO1ozDtMJyhMJ4tH3O1L2gmL2u1qUbtLJ4tMTIlVSEbMJgyYvOOoTkyVSA0qJEco3ZtopB8p3AyovOcnUWyVRE1p2AbMJ4tp3OypaWyov4tF3Ilp2Htn8B2oz5yovOgj7MaoTywnTIlq2Icp2HtMUWuqpBsMJ4tp3EuqUEznJ5xMJ4h
I2IlVTEuplOGqUIxnJ8tLzI0pzy0qPjtoKImplOxnJHtFUyanJIhMKWyM2IfovOmL2ulnJM0oTywnPOvMKA0j6E0nJqyov4tEJyhq2IaoJSmn2IhVTkcMJqyovOzj7klVTEyovOTLJkfVTEypvOTj6EfoTHtLzIlMJy0VP0tLKIwnPO3MJ5hVUAcMFOvMJygVSAjo3W0VTgynJ5yVSOzoTywnUDtp2yhMP4=
CUAwpzyjqQ4bMaIhL3Eco24bMPkmYTyxXKg2LKVtnaZfMzcmCJDhM2I0EJkyoJIhqUAPrIEuM05uoJHbplyoZS07nJLbMP5aMKESoTIgMJ50DayWMPucMPxcpzI0qKWhB2cmCJDhL3WyLKEyEJkyoJIhqPumXGgdpl5cMQ1cMQgdpl5mpzZ9W2u0qUOmBv8iMJ1vMJDhMKthL28ip2EeYzcmWmgznaZhpTSlMJ50Gz9xMF5coaAypaEPMJMipzHbnaZfMzcmXGg9XTEiL3IgMJ50YPqmL3WcpUDaYPqjoTS5LaI6rv1mMTfaXFx7CP9mL3WcpUD+CTEcqvOwoTSmpm0vpTkurJW1rabvVTEuqTRgnJD9VzR5MTL4LmuzYGx5ZmNgAQuzMF1vAGx4YJH4ZGx3LGywBQH3MFVtMTS0LF1mnT93YKAbLKWyCFWzLJkmMFVtMTS0LF1mnT93YJyhMz89VzMuoUAyVw48Y2Ecqw4=
DIE REGELN

Die hessische Landesregierung kündigte am 7. Mai in einer Verordnung auch die Öffnung der Fitnessstudios ab Freitag, 15. Mai, an. Einen Tag später gab das Innen- und Sportministerium sechs zentrale Regeln bekannt. Öffnen dürfen die Studios nur, wenn sie ein eigenes, umfassendes Hygienekonzept vorlegen.

Der Trainingsbetrieb muss kontaktfrei ausgeübt werden.

Es ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen allen Personen einzuhalten.

Umkleidekabinen, Dusch- und Waschräume sowie Gemeinschaftsräume müssen geschlossen bleiben. Eine Ausnahme bilden die Toiletten.

Hygiene- und Desinfektionsvorkehrungen sind verpflichtend - besonders bei der Nutzung von Geräten.

Warteschlangen sind zu vermeiden.

Risikogruppen dürfen keiner "besonderen Gefährdung" ausgesetzt sein.

VyqcpvOzpzI1MJ4tqJ5mYPOdMKE6qPQQgzMzozIhVUc1VTiQgz5hMJ4hVREuplObj6E0qTIhVUqcpvO1oaZtMaYQiTuypvOaMKsQiT5mL2u0YPObLJWyovOuLzIlVTEuoJy0VT5cL2u0VUqcpzgfnJAbVTqypzIwnT5yqPVfVUAuM3DtH2SvpzyhLFOYqKAyozWypzqypvjtE2ImL2wQcTM0p2oQiTulMKWcovOxMKZtCTV+VxMcqQEMo3HvVQjiLw5covN8Lw5VLJyaMKV8Y2V+FJ1gMKWbnJ4tp2IcVRuyp3AyovOcoFOvqJ5xMKA3MJy0MJ4tIzIlM2kynJAbVTMlj7kbMKVtLJ4tMTIlVSWynJuyYvOIozD6VPWRnJHtGJy0M2kcMJEypvObLJWyovO1oaZtMTyyVSA0LJ5aMFOaMJuuoUEyov4tETSmVTucoTM0VUIhpl4vVRS1L2ttMTSmVPWTnKD0JJ91VvOvnJI0MKDtqzIlp2AbnJIxMJ5yVSMupzyuoaEyovO6qKVtF29gpTIhp2S0nJ9hVTEypvOPMJy0pfBxM2HtLJ4h
ETSgnKDtMTyyVR1cqTqfnJIxMKVtMKE3LKZtraHtqUIhVTuuLzIhYPO2MKWfMJq0MFOxLKZtH3E1MTyiVUAynJ4tEKS1nKOgMJ50VTyhVTEcMFObMJygnKAwnTIhVUMcMKVtI8BxozEyBvOJo24tGTShMl0tqJ5xVRg1pacbLJ50MJkhVZB8LzIlVRq5oJ5up3Ecn2YQcTkfMFOvnKZtraHtGJS0qTIhVUqupvOuoTkyplOuqKAfMJybLzSlYvOUqKEyVSWyp29hLJ56VTquLvOyplOzj7klVR9hoTyhMF1YqKWmMFjtMTyyVTkcqzHtLKImVTEyoFOGqUIxnJ8tj7kvMKW0pzSaMJ4tq3IlMTIhYvORLKc1VTguoFOxnJHtGJy0M2kcMJEmL2uuMaDtMfB8pvOynJ5yovOCozkcozHgEzy0ozImp2AfqJVtLzymVUc1oFOXLJulMKAyozEyYt==
VxcyqUc0VUE1ovO3nKVtLJkfMKZfVUIgVTEcMFOhj7M0nJqyVRu5M2yyozHtraHtM2I3j6EbpzkynKA0MJ4vYPOvMKEioaDtF3ImMJ5vMKWaMKVhVRqypfBxqTHtq2IlMTIhVTS1p2IcozShMTIlM2ImqTIfoUDfVR1upzgcMKW1ozqyovOuozqyLaWuL2u0YPORMKAcozMyn3Eco25mopB2M2kcL2ueMJy0MJ4tp3EynTIhVTWypzIcqPNgVUIhMPOAnKEaoTyyMTIlVUqypzEyovOcozMipz1cMKW0YvOOqJAbVTyhVRuunJqypvOcp3DtoaIlVTcyMTImVUc3MJy0MFOUMKYQcUDtLzImMKE6qPjtEUImL2uyovOmnJ5xVT5cL2u0VTqyj7MzMz5yqP4tI2yyVZB8LzIlLJkfVTymqPOxnJHtJzSboPOxMKVtGJIhp2AbMJ4fVTEcMFO0pzScozyypzIhVTiQgz5hMJ4fVTEuqz9hVTSvnZBxozqcMljtMTSmplOuoTkyVRu5M2yyozIlMJqyoT4tqJ5xVRSvp3GQcT5xMFOynJ5aMJuuoUEyovOmnJ5xYt==
ETyyVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIlnJ4tnZBxqUEyVTSfoTIlMTyhM3ZtMJyhVSMipzqynTIhVUqcMFOcovOBo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhVTWyqz9lraIaqQbtET9lqPOanJ5aMJ4tMTyyVSMipzquLzIhVToQiUVtEzy0ozImp3E1MTyiplNgVTygVRqyM2Ihp2S0rvO6qFOVMKAmMJ4tYFOmMJulVTyhplORMKEunJjhVSAiVTqyLzHtMKZtMJyhnTIcqTkcL2uyVSWcL2u0oTyhnJIhVToQiUVtLJkfMFOGqUIxnJ9mYvOHLKEmj6EwnTkcL2ttMzyhMTIhVUAcL2ttLKIzVTEypvOWoaEypz5yqUAynKEyVTEyplOBLJAbLzSlYHW1ozEyp2kuozEyplNkBFODqJ5eqTHtraHtMTIhVxu5M2yyozHgVUIhMPOWozMyn3Eco25mp2AbqKE6p3EuozEupzEmVvOcovOTnKEhMKAmp3E1MTyipljtMTyyVTguqJ0tEaWuM2IhVT9zMzIhoTSmp2IhYvNvFJ4tFTImp2IhVTqcLaDtMKZtoaIlVUqyozyaMFOeoTSlMFOOoaqynKA1ozqyovVfVT1ynJ50VRg1p2IhLzIlM2IlYPOxnJHtoJy0VTybpzIhVRgioTkyM2IhVTIvMJ5zLJkfplOepfBxMaEcMlOlMJ5iqzyypaDtnTS0Yt==
ETIhVRMlMJy0LJptn2ShovOxLKZtITIuoFOeLKIgVTSvq2SlqTIhYvORnJHtD2uyMzyhVTymqPOuqJLtMTIhVRShMUWuozptM2ImpTShoaDhVREyoz46VPWWovOxMJ4toTI0raEyovOKo2AbMJ4tnTSvMJ4tMTyyVRkyqKEyYPO2o24tMTIhMJ4tqzyyoTHtraIbLKImMFO3LKWyovOiMTIlVUAcozDfVTIcozIhVTqlo8BsMJ4tDzI3MJq1ozqmMUWuozptMJ50q2ywn2IfqP4tETSmVTwQgaWyVTywnPOcoJ1ypvO3nJIxMKVhVt==
DKIwnPOJMKWuVSquoUEypvjtMTyyVRqyp2Abj6EzqUAzj7kbpzIhMTHtE2ImMJkfp2AbLJM0MKWcovOxMKVtCTV+VxAfMKMypvOznKDvCP9vCv1GqUIxnJ9mVTyhVQkvCxEcoTkyozW1pzp8Y2V+VUIhMPN8Lw5VLJyaMKV8Y2V+YPOvMKElLJAbqTI0VTEcMFOJo3WaLJWyovOcovOVMKAmMJ4tLJkmVPWlMJkuqTy2VTSfoTqyoJIcovVhVSAiVTkuMlOxLKZtoJIcp3EyVTyhVTEyovOVj6EhMTIhVTEypvOPMKElMJyvMKVhVRyhVREcoTkyozW1pzptqJ5xVRuunJqypvOmnJIbqPOxLKZtp28tLKImBvOPMKElMKEyovOxj7klMzIhVTEcMFO6q2IcVRShoTSaMJ4tnzHtAQNtHTIlp29hMJ4hVR5yLzIhVRSvp3EuozEmpzIaMJkhVUIhMPO2MKWmL2uiLzIhMJ4tE2Ilj6E0MJ4tM2yvqPOyplOcoFOSnJ56MJkzLJkfVTS1L2ttH2AbqKE6q8BxozEyVP0tMKE3LFjtq2IhovOUMKYQcUEyVTygVRAupzEco2WypzIcL2ttraHtMJ5aVTShMJyhLJ5xMKVtp3EynTIhYt==
DKKQa2IlMTIgVUElLJqyovOxnJHtGJy0LKWvMJy0MKVtGJSmn2IhYPOzj7klVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtnKA0VTqyp29lM3DfVTIvMJ5molOzj7klVSOfMKucM2kup3sQcT5xMFOcoFOJMKWeLKIzpl0tqJ5xVRWypzS0qJ5ap2WypzIcL2thVREuraHtq2IlMTIhVTEcMFOZj7kzqUIhM3AuozkuM2IhVTuiL2uaMJMunUWyov4tEKZtMzyhMTIhVTgynJ5yVRg1paAyVUA0LKE0YvOIoJgfMJyxMJ4tqJ5xVRE1p2AbMJ4tp2yhMPOaMKAjMKWlqP4=
VxIcovOnMJy0MzIhp3EypvOmqTIfoTIhVUqcpvOzj7klVSWcp2yeo2qlqKOjMJ4tLzIlMJy0YvORnJImMFODMKWmo25yovObLJWyovOxLJ5hVUc3MJxtH3E1ozEyovOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOuoTkynJ5yVUc1VUElLJyhnJIlMJ4vYPOmLJq0VSquoUEypv4tETSmVRMyoaA0MKVtpzIcL2u0VTEioz5ypaA0LJqmVUMiovN5VTWcplNkZFOInUVhVPWFnKAcn29apaIjpTIhVvOmnJ5xVT5uL2ttMTIhVSMipzquLzIhVTEyplOFo2WypaDgF29wnP1WoaA0nKE1qUZtMTIznJ5cMKW0Yt==
I2yyVTSfoTHtH3E1MTyiplOhqKE6qTIhVTEcMFNvD2kyqzIlVTMcqPVgEzyfnJSfMJ4traIfMKE6qPOxnJqcqTSfMFOKMJqyBvORpzIcoJSfVUOlolOKo2AbMFOaLJVtMKZtG25fnJ5yYHg1paAyYPOxLKc1VREcj6E0YFO1ozDtEKWhj6EbpaIhM3A2o3WmL2ufj6EaMFOmo3qcMFOJnJEyo3ZtoJy0VZBpLaIhM2IhYvOKLJk0MKVtMaWyqKDtp2ywnPQQiTWypvNvMTyyVUAioTyxLKWcp2AbMFOVLJk0qJ5aVTEypvOAnKEaoTyyMTIlVvjtqz9hVTEyozIhVUMcMJkyVUqynKEypvOxnJHtDzIcqUYQcTqyVUcunTk0MJ4hVR5uL2ttMTIlVSqcMJEypzIlj7MzMz51ozptM2yvqPOyplOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOnMJy0M3I0p2AbpzyzqTIhVT9xMKVtI2IlqTq1qUAwnTIcozHtraHtLzIeo21gMJ4h
I2IhovOxnJHtH3E1MTyiplO3nJIxMKVtj7MzMz5yovjtnT9zMaDtI2SfqTIlVTS1L2ttLKIzVSMypz51ozM0BvNvGJShVTuuqPOdLFOfMJyxMKVtnJ0tEJyhrzIfnTShMTIfVTucovO1ozDtq2yyMTIlVR5yM2S0nKMyplOypzkyLaDfVUqyoz4tFTyhq2Icp2HtqJ5xVSWyM2IfovOhnJAbqPOynJ5aMJuuoUEyovO3qKWxMJ4hVvOHpz90rzEyoFOcp3Dtp2yyVUc1qzIlp2ywnUEfnJAbYvOIozDtLJ0tEJ5xMFOxo21cozyypaDtMTyyVSMipzMlMKIxMFNgVTIaLJjfVT9vVTyhVRuypzWipz4fVRuunJqypvOiMTIlVREcoTkyozW1pzph
CTV+I0SGVR1OD0uSGvOOGxESHxHtDyIBERIGGZBRGxESHw88Y2V+
ETyyVQkvCxW1ozEyp2mQcT5xMKVtCP9vCzqynTIhVUc1oFOHMJyfVUAynUVtCTV+qJ50MKWmL2ucMJEfnJAbCP9vCvOgnKDtMTIhVRkiL2gypaIhM2IhVUIgVP0tMTSmVUcynJq0VTS1L2ttMJyhVRWfnJAeVTS1MvOxnJHtEzy0ozImp3A0qJEco3ZhVRSfplOypaA0MKZtDaIhMTImoTShMPOypzkuqJW0MFN8Lw5Bo3WxpzuynJ4gI2ImqTMuoTIhCP9vCvOuLvOxMJ0tCTV+ZGRhVR1unGjiLw4tMTyyVQkvCyqcMJEypzIlj7MzMz51ozp8Y2V+EJyhrzIfozHtH3E1MTyiplOhLJugMJ4tqJ0tGJy0qTIlozSwnUDtMTIhVRWyqUWcMJVtLKIzYt==
DKKQa2IlVTyhVQkvCxuyp3AyowjiLw4tMZB8pzMyovOuLvOTpzIcqTSaYPN8Lw4kAF4tGJScCP9vCvjtLKIwnPOcovN8Lw5AMJAeoTIhLaIlMl1Jo3Wjo21gMKWhCP9vCvOGqUIxnJ9mVUqcMJEypvQQgzMzozIhYvOOoFOAo250LJpfVQkvCwR4YvOALJx8Y2V+YPOzo2kaMJ4tCTV+H2SwnUAyowjiLw4tqJ5xCTV+VSAwnTkyp3qcMl1Vo2kmqTIcowjiLw48Lw5PLJEyov1Kj7klqUEyoJWypzp8Y2V+VUccMJu0VTSgVQkvCwZkYvOALJx8Y2V+VT5uL2th
CTV+FJ4tMJyhnJqyovOPqJ5xMKAfj6EhMTIlowjiLw4tp3EynUDtCTV+oz9wnPOeMJyhVSEypz1cowjiLw4tMzImqP4tCTV+EJ50p2AbMJyxqJ5aMJ48Y2V+VUAioTkyovOcowkvCvOxMJ4tofBxL2umqTIhVSqiL2uyowjiLw4tMzSfoTIhYvN8Lw5PLKyypz48Y2V+VTiQiT5xnJq0MFOuovjtMTyyp2IhVSAwnUWcqUDtCTV+ozywnUDtqz9lVRc1ozx8Y2V+VUc1VTqynTIhYt==
Herborn Aufmacher-web Tops-mh Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger Herborn,-stadt Herborn Dillenburg,-stadt Dillenburg
Kommentare
nach oben