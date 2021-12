Loh Group hat bereits 600 000 Euro verteilt

Mutmacher dank Mitarbeiterspenden. Die neuen Außenspielgeräte sind ein erster Schritt und schenken den von der Flut betroffenen Kindern Hoffnung auf Besserung. Foto: Friedhelm Loh Group

HAIGER/HERBORN - Nachdem die Flutkatastrophe im Sommer große Zerstörung in Teilen Deutschlands hinterließ, war schnelle Hilfe gefragt. Dank der Spendenbereitschaft von Mitarbeitenden und des Inhabers der Friedhelm Loh Group kamen 930 000 Euro für die Betroffenen zusammen. Jetzt, knapp fünf Monate danach, wurden bereits zwei Drittel der Gesamtsumme an Empfänger vor Ort vergeben.

Dank unbürokratischer, schneller Maßnahmen sind große Fortschritte bei der Verteilung der Spenden zu verzeichnen: Obwohl die betroffenen Menschen noch im Krisenmodus sind, konnte das Familienunternehmen über seine gemeinnützige Stiftung, die Rittal Foundation, bereits rund 600 000 Euro des Gesamtbetrags verteilen, anteilig an Privatpersonen, Projekte und soziale Institutionen in den Bereichen Kita, Schule, Jugend- und Altenhilfe sowie an Hilfswerke und für psychosoziale Betreuung. Dazu stand die Stiftung von Anfang an in engem Kontakt zu den Betroffenen. Auch viele Mitarbeiter aus der Unternehmensgruppe waren und sind mit großem Engagement ehrenamtlich im Krisengebiet unterwegs, um beim Wiederaufbau mit anzupacken. Sie nutzen ihre Wochenenden oder ganze Urlaube, um in den Flutgebieten mit aufzubauen.

"Es ist uns ein großes Anliegen, gemeinsam zu helfen, Verantwortung zu übernehmen, persönlich zu verzichten, damit andere, auch uns unbekannte Menschen, eine Perspektive für ihr Leben haben", sagt Friedhelm Loh.

Ein Teil der Spende erreichte als Soforthilfe Einzelpersonen. Über Kommunen, Kirchen und Hilfswerke vor Ort konnten vom Hochwasser betroffene Familien und Einzelhaushalte schnell und direkt unterstützt werden - gerade für die, die in der Flut ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben, kam diese Hilfe frühzeitig, schnell und unbürokratisch.

Mitarbeiter weiterhin

vor Ort im Einsatz

Mit einem Teilbetrag fördert die Rittal Foundation zudem den Aufbau von Schulen, Kitas und öffentlichen Spielplätzen, um Kindern möglichst schnell wieder ein zweites Zuhause, ein Stück Normalität, zu schenken. Dank der unmittelbaren Hilfsmaßnahmen konnte etwa die Kita Blandine-Merten-Haus in Bad Neuenahr-Ahrweiler in eine Interimsunterkunft umziehen sowie neue Materialien und Spielgeräte beschaffen. Die Paul-Klee-Schule in Leichlingen konnte mit der Förderung neue Außengeräte anschaffen. Des Weiteren plant der Schulträger einen Neubau, da das Gebäude nicht mehr nutzbar ist.

Die Beratung und psychische Betreuung der Flutopfer ist eine weitere Priorität in der Verteilung der Spenden. So floss ein Spendenanteil in die psychosoziale Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie in soziale Einrichtungen, darunter die Caritas Euskirchen, die Caritas Erftstadt und die Stiftung Bethesda. Die finanziellen Zuwendungen erreichen zudem Hilfswerke, die im Katastrophengebiet im Einsatz sind.

Die Restsumme über 330 000 Euro wird in den nächsten Wochen und Monaten an Projekte und Einrichtungen im Flutgebiet gespendet. Die Herausforderung: Angesichts der immensen Schäden kann der Wiederaufbau noch nicht überall begonnen werden.

Viele Mitarbeiter der Friedhelm Loh Group waren und sind weiterhin vor Ort im Einsatz.