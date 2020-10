Löst sich die Herbornseelbacher Bürgerinitiative auf?

Das war einmal: Auf dem Volpertsberg bei Herbornseelbach (roter Pfeil) sollte ein weiterer Diabas-Steinbruch entstehen. Links im Hintergrund ist der Oberschelder Steinbruch zu sehen, rechts im Vordergrund der bestehende im Seelbacher Monzenbachtal, dahinter der frühere, den nun die Seelbacher Angelsportler nutzen. Archivfoto: Klaus Kordesch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-SEELBACH - Die Bürgerinitiative "Contra Abbau Volpertsberg" hält am Freitag, 16. Oktober, ihre Mitgliederversammlung im Gasthaus "Dernbach-Stuben" in Herbornseelbach ab. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob sich die 2009 ins Leben gerufene Bürgerinitiative auflösen sollte. Los geht es um 19 Uhr mit Berichten des Vorstandes.

Dieser habe sich intensiv mit der Frage auseinandergesetzt und sei der Meinung, dass der Zweck der Bürgerinitiative erfüllt sei und einer Auflösung nichts mehr im Wege stehe, berichtet Eckhardt Simon. Die BI habe durch intensive Aufklärung in der Bevölkerung und bei den regionalen Politikern verhindern können, dass neben dem bestehenden Steinbruch im Monzenbachtal ein weiterer am Gipfel des Volpertsbergs entstehen konnte. Seelbach hätte ansonsten, so Simon, den landschaftsprägenden Volpertsberg verloren - mit unabsehbaren Folgen für Natur und Landschaft.