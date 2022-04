Mahner warnen in Herborn vor Atomkraftwerken

Fänden es gut, wenn sich mehr junge Menschen für das Thema interessierten: die Teilnehmer an der Tschernobyl-Mahnwache auf dem Marktplatz im Herzen Herborns. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - 26. April 1986, 1.23 Uhr: Im Block 4 des Kernkraftwerks nahe der 1970 gegründeten ukrainischen Stadt Prypjat beginnt die Atomreaktorkatastrophe von Tschernobyl. 36 Jahre später haben 14 Mitglieder der BUND-Ortsgruppe Herborn/ Mittenaar/Sinn/Driedorf am Dienstag auf dem Herborner Marktplatz daran erinnert.

Die durch menschliches Versagen ausgelöste Kernschmelze wurde auf der siebenstufigen Bewertungsskala für nukleare Ereignisse in die höchste Kategorie "katastrophaler Unfall" eingeordnet. Die 30-Kilometer-Zone um Tschernobyl ist für Tausende Jahre nicht mehr bewohnbar, und noch heute sind Wälder in Süddeutschland, im Pfälzer Wald und im Hunsrück mit der radioaktiven Hinterlassenschaft aus Tschernobyl belastet.

BUND-Schriftführer Hartmut Maas warnte denn auch am Dienstag wieder vor den Gefahren, die vom Betrieb von Atomkraftwerken ausgehen und wies vor allem auf die ungelöste Endlagerfrage hin. Immer noch werde Atommüll, für den man hier in Deutschland keinen sicheren Platz fände, nach Sibirien verkauft und dort vergraben. Da jedoch wegen des Klimawandels der Permafrost immer mehr zurückgehe und der Boden somit auftaue, komme der Atommüll auch wieder ans Licht.

Maas erinnerte an die Halbwertszeit von Plutonium, dem unvermeidlichen Nebenprodukt bei der Energiegewinnung in Atomkraftwerken: 24 000 Jahre. "Wie lange ist Jesus tot?", fragte er die Zuhörer und stellte damit einen fassbaren Vergleich für diese riesige Zeitspanne her.

Der Beschuss der Tschernobyl-Ruine durch russische Truppen vor wenigen Wochen habe fast eine europaweite Katastrophe ausgelöst. In der Ukraine sind insgesamt 15 Atommeiler in Betrieb.

Maas forderte aus den genannten Gründen alle Menschen dazu auf, sich gegen einen Weiterbetrieb der noch vorhandenen Meiler stark zu machen: "Atomstrom ist kein grüner Strom."