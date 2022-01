Mahnwachen in Herborn: Den Opfern der Pandemie gedenken

Unter dem Motto "Stilles Gedenken - Herborn steht zusammen" finden am Montag Mahnwachen statt. Archivoto: Katrin Weber

HERBORN - Erstmals finden in Herborn Gegenveranstaltungen zu den Corona-Protesten der vergangenen Wochen statt. Am Montag, 31. Januar, sind in der Innenstadt zwei Mahnwachen angemeldet. Die Versammlungen stehen unter dem Motto "Stilles Gedenken - Herborn steht zusammen".

"Unter der Corona-Pandemie leiden wir alle. Fast 120 000 Menschen sind an oder mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben", heißt es in einer Presseerklärung. Und: "Viele Menschen haben Angehörige, Freunde oder Kollegen verloren. Andere haben mit den Langzeitfolgen wie Long-Covid zu kämpfen." Auch wirtschaftliche Einbußen, der Wegfall von Hobbys, psychischer Stress oder zerbrechende Freundschaften seien Gründe, warum Menschen leiden.

"Wir möchten allen diesen Menschen gedenken. Wir möchten Mitgefühl zeigen", schreiben die Initiatoren der Mahnwachen. Es gehe auch darum, sich "gegen den Missbrauch der Corona-Pandemie für politische Zwecke" zu richten. All das soll "bewusst im Stillen" verlaufen.

Um dem Infektionsgeschehen Rechnung zu tragen, gibt es zwei Mahnwachen, die um 17 Uhr beginnen. Eine findet am Platz an der Linde (Ecke Hauptstraße/Sandweg) statt, die andere am Anfang der Konrad-Adenauer-Straße (Parkplatz Tassili/ehemals Blumenhof Rosenberger). Abstände sind dort einzuhalten und eine Maske zu tragen.

Etwas später ist erneut eine Veranstaltung von Kritikern der Corona-Politik und Impfgegnern angemeldet. Sie versammeln sich um 18 Uhr am Marktplatz und planen danach eine Demo. Laut der Verwaltung wurden 300 Personen angemeldet.