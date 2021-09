Malerei, Fotografie und Skulpturen in der Alten Färberei

Jetzt teilen:

HERBORN - Bilder, Fotografien und Skulpturen sind ab Samstag, 4. September, in Herborns Alter Färberei zu sehen. Für die Ausstellung haben sich vier Künstler zusammengetan, die einen Einblick in ihr kreatives Schaffen geben. Zu sehen sind Werke von Benita von Wendt, Christoph Oester, Siegfried Gerdau und Eduard Rangnau.

Benita von Wendt arbeitet in Erdbach als freischaffende Künstlerin und Grafikerin. In der Alten Färberei präsentiert sie "Mixed Media Landschaften". Das heißt in diesem Fall: Acryl- und Ölfarbe treffen aufeinander. So werden gegensätzliche Malstile in einer Arbeit vereint. Unerwartete Objekte, die sich in einer Landschaft begegnen, laden den Betrachter ein, die Geschichte in den Bildern für sich selbst zu erzählen. In der Ausstellung werden auch neue großformatige Arbeiten zu sehen sein sowie Hunde-Portraits in Öl und Acryl.

Der Herborner Bildhauer Christoph Oester hat sich spezialisiert auf naturalistische Skulpturen aus Bronze. In seiner Werkstatt in Uckersdorf sind unter anderem die beiden Herborner Bürgerdenkmäler entstanden. In der Ausstellung zeigt er unter anderem den Weg von der ersten Idee bis zur fertigen Figur auf. Zu sehen sind Objekte aus Bronze, Gips und Holz.

Fotos Ein Gitarrist in Bronze, geschaffen von Eduard Rangnau aus Burbach. Foto: Eduard Rangnau Das "Heinzchen" ist in der Werkstatt von Christoph Oester entstanden. Foto: Silas Koch Ein "Bunny im Wald" zeigt eines der Bilder von Benita von Wendt. Foto: Benita von Wendt Die Abendstimmung im Westerwald, aufgenommen von Siegfried Gerdau. Foto: Siegfried Gerdau Die Abendstimmung im Westerwald, aufgenommen von Siegfried Gerdau. Foto: Siegfried Gerdau Die Abendstimmung im Westerwald, aufgenommen von Siegfried Gerdau. Foto: Siegfried Gerdau 12

bis zum 12. September

Der dritte im Bunde ist der Herborner Hobby-Fotograf, freiberufliche Journalist und Blogger Siegfried Gerdau. Vor allem Porträtbilder und Landschaftsaufnahmen in ausdrucksstarken Farben bestimmen seine Fotografien. Die Arbeiten sollen den Betrachter dazu "zwingen", sich ausschließlich mit dem eigentlichen Objekt zu befassen. Alles, was unwichtig ist, wird ausgeblendet.

Kleine Skulpturen aus Bronze zeigt Eduard Rangnau in der Färberei. Der gelernte Metall- und Glockengießer aus Niederdresselndorf hat vor etwa drei Jahren damit begonnen, künstlerisch zu arbeiten und zu experimentieren. In seinen kreativen Arbeiten bringt er eigene Ideen und sein erlerntes Handwerk zusammen. Das Ergebnis sind kleine Skulpturen aus Bronze in einem comicartigen Stil.

Die Ausstellung der vier Künstler ist von Samstag, 4. September, an in Herborns Alter Färberei (Mühlbach 5/7) zu sehen. Bis zum 12. September können die Werke täglich in der Zeit von 13 bis 19 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei.