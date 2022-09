Malschüler stellen in der Färberei aus

"Kühe" heißt dieses Bild von Isabell Zindler-Greeb, das in der neuen Ausstellung der "Pinsel und Co."-Malkurse von Benita von Wendt zu sehen ist. Foto: Benita von Wendt

HERBORN/BREITSCHEID-ERDBACH - Es ist ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal stellen die Teilnehmer der "Pinsel und Co."-Malkurse von Benita von Wendt (Erdbach) am Wochenende ihre Werke in der Alten Färberei in Herborn aus. Diesmal lautet das Thema: "Es war einmal ... und heute ?"

Schüler der Erdbacher Künstlerin zeigen ihre ersten sowie ihre zuletzt in den Kurse entstandenen Bilder. Die Motive der Schau sind dabei so vielfältig wie die Arbeitsmaterialien selbst und reichen von Acrylfarbe und Aquarell bis hin zu Bunt- und Bleistift. Da in den Kursen keine Themen vorgegeben werden, ist es jedem Schüler frei überlassen, seine Motive zu wählen und so seine persönliche Handschrift weiter zu entwickeln. Neben langjährigen Teilnehmern zeigen auch einige der Teilnehmer des von den "LandKulturPerlen" und der Gemeinde Breitscheid geförderten Malkurses von 2021 ihre Landschaftsbilder mit Breitscheider Motiven. Auch einige Werke von Benita von Wendt werden in der Ausstellung zu sehen sein.

Die Schau ist von Samstag, 17. September, bis einschließlich Mittwoch, 21. September, in der Alten Färberei in Herborn zu sehen. Geöffnet ist jeweils von 13 bis 19 Uhr. Am Mittwoch, 21. September, sind die Bilder von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei. Info: www.benita-von-wendt.de.