Mammutprojekt: B277-Kreuzung in Herborn zum Teil gesperrt

Hier wird's demnächst eng: Die Sanierung der Herborner Reuterbergkreuzung ist ein Mammutprojekt, das ab Montag für erhebliche Verkehrsbehinderungen sowie lange und umständliche Umleitungsführungen sorgen wird. Foto: Katrin Weber

HERBORN - Umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Kreuzung der beiden Bundesstraßen B255 und B277 am Herborner Reuterberg werden zu monatelangen Verkehrsbehinderungen führen. Schon in der Nacht zu Montag, 11. Oktober, geht es los.

Rund zehn Wochen sind laut der Straßenbaubehörde Hessen Mobil für die grundhafte Fahrbahnerneuerung an der Reuterbergkreuzung vorgesehen. Ziel sei es, dass die Arbeiten bis Mitte Dezember fertiggestellt sind.

Umständliche Zufahrt zu Reuter- und Stützelberg

Aufgrund massiver Unebenheiten, Spurrinnen und Flickstellen, werde der alte Fahrbahnaufbau bis zu einer Tiefe von 30 Zentimetern herausgenommen und die Straße anschließend mit einer 14 Zentimeter starken Asphalttragschicht, einer acht Zentimeter dicken Binderschicht und einer vier Zentimeter dicken Deckschicht aus Asphaltbeton neu aufgebaut.

Auch für Nichtmotorisierte gibt es Verbesserungen: Die Fuß- und Radfahrerüberwege sowie die beiden Bushaltestellen im Kreuzungsbereich erhalten sogenannte taktile Leitelemente für geh- und sehbehinderte Menschen. Außerdem werden die Bordsteinhöhen angepasst.

Das komplette Bauprogramm an der Reuterbergkreuzung kostet voraussichtlich 500.000 Euro. Die Kosten trägt der Bund.

Während der Bauarbeiten soll die parallel zur Dill verlaufende B277 weitgehend befahrbar bleiben. Sowohl in Richtung Dillenburg/Aartal als auch in Richtung Sinn/Wetzlar bleibt je eine Spur für den Verkehr frei.

Zur Vorbereitung der Arbeiten laufen in der Nacht von Sonntag auf Montag Umbauten an der Kreuzung am Reuterberg und auch an der nahen Alsbachkreuzung: Während dieser ersten Bauphase wird in Höhe der Mautsäule am Stützelberg zwischen der B277 und der parallel verlaufenden Zufahrt zu Rittal eine provisorische Anbindung zu Reuter- und Stützelberg hergestellt. Über sie bleiben das Wohngebiet und Rittal während der weiteren Arbeiten erreichbar.

Darüber hinaus werden Mittelstreifenüberfahrten auf der B277 geöffnet. Hessen Mobil rechnet damit, dass diese Vorarbeiten etwa knapp zwei Wochen in Anspruch nehmen.

Die eigentliche Sanierung startet erst danach und läuft in zwei Abschnitten ab. Zunächst geht es um die Fahrbahn von B255/B277 in Richtung Dillenburg/Aartal und die reguläre Zufahrt zum Reuterberg. Rund drei Wochen sind dafür eingeplant.

Der Verkehr wird derweil auf der Gegenfahrbahn am Baufeld vorbeigeleitet. Deswegen wird es in dieser Zeit nicht möglich sein, aus Richtung Autobahn/Sinn kommend nach links auf die B255 in Richtung Innenstadt/Westerwald abzubiegen. Der Verkehr wird über die in Fahrtrichtung Dillenburg nächste Kreuzung an der Alsbach nach links über die Brücke in die Innenstadt geleitet.

Ebenfalls nicht möglich ist das Abbiegen von der B255 aus Richtung Innenstadt/Westerwald nach links auf die B255/B277 in Richtung Dillenburg/Aartal. Der überörtliche Verkehr wird von der Westerwaldstraße am Amtsgericht nach rechts über die Austraße/L3046 zur Autobahnanschlussstelle Herborn-Süd und zur B277 umgeleitet. Umständlich für alle, die auf den Reuterberg oder zu Rittal auf den Stützelberg fahren oder von dort wegwollen: Die Zufahrt dorthin ist nur aus Richtung Autobahn/Sinn, die Abfahrt dagegen ausschließlich in Richtung Dillenburg/Aartal möglich.

Aus Richtung Herborn/Dillenburg kommend wird für den Pkw-Verkehr zu Reuter- und Stützelberg eine Umleitung über die zwischen Reuterberg und Autobahnzubringer gelegene Wirtschaftswegbrücke, die die B277 überquert, ausgeschildert.

Laster sollen bis zum Kreisel bei Rewe in der Au fahren

Regelrecht kurios mutet der Umleitungsvorschlag der Straßenbaubehörde für den Lkw-Verkehr an, der von Herborn/Dillenburg kommend zu Reuter- oder Stützelberg möchte: Die Brummis sollen über den A45-Zubringer und die L3046 bis zum Herborner Ortseingang, dann durch den Kreisverkehr neben dem Rewe-Markt in der Au und schließlich auf dem gleichen Weg zurück zur B277 fahren.

Um die Verkehrsführung vom ersten auf den zweiten Abschnitt umzubauen, wird voraussichtlich Ende Oktober eine nächtliche Vollsperrung von B255 und B277 an der Reuterbergkreuzung erforderlich. Der Verkehr durchs Dilltal in Richtung Dillenburg/Aartal wird währenddessen über den A45-Zubringer und die L3046/Austraße durch Herborn zur Alsbachkreuzung umgeleitet und kann dort wieder auf die B255/ 277 auffahren. Diese Umleitung gilt auch für die Gegenrichtung.

Im zweiten Abschnitt wird die Fahrbahn der B277 in Fahrtrichtung Autobahn/Sinn erneuert, ebenfalls voraussichtlich drei Wochen lang, ebenfalls bei je einer verbleibenden Fahrspur in beide Richtungen.

Die Zufahrt in Richtung Herborn/B 255 ist während dieses Bauabschnittes gesperrt. Der Verkehr von und nach Herborn wird abermals über die L3046/Austraße und den A45-Zubringer umgeleitet.

Zwar ist die reguläre Zufahrt zu Reuter- und Stützelberg dann wieder geöffnet. Es bleibt aber dabei, dass die Zufahrt nur aus Richtung Autobahn/Sinn erfolgen kann und die Abfahrt nur in Richtung Dillenburg/Aartal möglich ist.

Ist die Sanierung dann abgeschlossen, werden weitere zwei Wochen benötigt, um alle provisorischen Umbauten rückgängig zu machen und die reguläre Verkehrsführung wieder herzustellen.