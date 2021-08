Mann bei Unfall zwischen Hörbach und Merkenbach verletzt

Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Ein Unfall hat sich am Freitagnachmittag gegen 14.40 Uhr zwischen den Herborner Stadtteilen Hörbach und Merkenbach ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, soll ein Mann aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen sein. Er schleudert laut Polizei zunächst in ein Bachbett und landete anschließend wohl mit seinem Fahrzeug auf der Leitplanke. Weitere Fahrzeuge sollen nicht an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Der Fahrer wurde zur Abklärung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.