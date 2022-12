Männerchor "Jugendfreunde" singt zum Advent

Die "Jugendfreunde" in Aktion: Der Herborner Chor - hier im Herbst im Stephansdom in Wien - singt zum Advent in der katholischen Kirche "St. Petrus". (© MGV "Jugendfreunde" Herborn)

HERBORN - Nach der Corona-Zwangspause gibt es wieder ein Weihnachtskonzert des Männergesangvereins "Jugendfreunde" Herborn. Am 10. Dezember (Samstag) kann man den Chor erleben.

Stattfinden wird das Konzert diesmal nicht wie gewohnt in der Konferenzhalle, sondern ab 17 Uhr in der katholischen Kirche "St. Petrus" in der Schloßstraße. Auf dem Programm stehen Chorgesang, Mundart, Instrumentalisten und Geschichten. Natürlich stehen viele weihnachtliche Lieder für eine besinnliche Stimmung auf dem Programm. Karten gibt es für 12 Euro in Herborn bei Optik Gockel, in der Buchhandlung Baumann und bei allen aktiven Sängern. Bestellen kann man sie auch unter Telefon 02777-9118830. Da die Kirche nur sparsam beheizt ist, sollten die Besucher sich mit Sitzkissen und warmer Kleidung ausrüsten.