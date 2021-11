Marc Sesterhenn soll Effizienz bei Rittal weiter steigern

Verantwortet nun den Geschäftsführungsbereich Operations beim Schaltschrank- und Systemhersteller Rittal: Marc Sesterhenn. Foto: Rittal

HERBORN - Marc Sesterhenn ist neuer Geschäftsführer Operations bei Rittal in Herborn. Der 48-Jährige ist zuständig für die deutschen Produktionsstätten in Haiger, Rittershausen und Hof sowie die internationalen Produktionsstätten in China, Indien, USA, Italien und England.

Sesterhenn werde sich vor allem mit der Weiterentwicklung des internationalen Produktionsverbunds und der digitalen Integration der Rittal-Produktion weltweit befassen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. "Hocheffiziente Produktions-, Logistik- und Kommunikationsprozesse in allen Werken weltweit werden Rittal noch wettbewerbsfähiger und zukunftssicherer machen", kündigte Markus Asch als Vorsitzender der Geschäftsführung an.

Sesterhenn kommt von Rohde & Schwarz in München. Dort war er leitender Vizepräsident Operations und Mitglied der Geschäftsleitung. Er hat Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen und am Massachusetts Institute of Technology studiert. Er ist Diplom-Wirtschaftsingenieur und promovierte zum Dr. Ing. in Maschinenbau. Der 48-Jährige stammt aus Köln.