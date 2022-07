McDonald's in Herborn nach Brand geschlossen

Auf Pommes, Burger und Co. müssen McDonald's-Fans in Herborn erst einmal verzichten. Symbolfoto: picture alliance/dpa

HERBORN-HÖRBACH - Das McDonald's-Restaurant in Herborn-Hörbach ist nach einem Brand aktuell geschlossen. Am Mittwoch war in der Filiale eine Eismaschine in Brand geraten.

Nach Angaben von Herborn Stadtbrandinspektor Kai Reeh war in der Nacht gegen 3 Uhr der Einbruchalarm losgegangen- möglicherweise aufgrund der starken Rauchentwicklung. Wenig später sei die Herborner Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort gewesen. Der Einsatz dauerte nur knapp 30 Minuten, dann war die brennende Eismaschine gelöscht.

Der Schaden durch das Feuer beläuft sich laut Reeh auf etwa 5.000 Euro, der durch den Rauch zusätzlich verursachte Schaden liege noch deutlich darüber.

Auf der Facebook-Seite des Restaurants heißt es dazu: "Wie einige unter euch bemerkt haben, ist unser Restaurant aktuell und vorübergehend geschlossen. Wir arbeiten aber mit allen Mitteln und unter höchster Motivation daran, euch schnellstmöglich wieder als unsere Gäste begrüßen zu dürfen!"