Mehr Lehrstellen als Bewerber

Melanie Julius (linkes Bild, v.l.) von der Kripo, Christiane Kruse-Schmidt von der Schutzpolizei und Frauke Lindauer vom Verkehrsdienst Lahn-Dill klären über die Betätigungsfelder bei der Polizei auf. Merlin Lepper (rechtes Bild, l.) lässt sich von Christian Schupp und Laura Schwehn vom DRK Rettungsdienst beraten. Fotos: Martin H. Heller

HERBORN - Erstmals wieder live und von Mensch zu Mensch konnten sich am Freitag in Herborn rund 1000 Schüler über Ausbildungsmöglichkeiten in vielen Berufen informieren.

Auch am Samstag, den 18. September, in der Zeit von 9.30 Uhr 15 Uhr ist die Ausbildungsmesse in der Sporthalle des Johanneum-Gymnasiums an der Konrad-Adenauer-Straße geöffnet.

Vertreter von 48 heimischen Unternehmen, Schulen, Hochschulen, Hilfsorganisationen, Einrichtungen und Behörden standen bereit, um Auskunft darüber zu geben, wie die jeweilige Ausbildung vonstatten geht und wie die Berufsaussichten sind. Auch der Zoll, Bundes- und Landespolizei und die Bundeswehr warben um Nachwuchs. An manchen Ständen konnten sich die Schüler quasi auf Augenhöhe mit Auszubildenden über deren Erfahrungen unterhalten. Derzeit haben Schülerinnen und Schüler mit passablen Abschlüssen heute die Auswahl unter vielen Berufen und Arbeitgebern.

Droht Gefahr für den Wohlstand in Hessen?

Dabei, so bestätigen viele Ausbilder, hat sich die Situation mittlerweile umgekehrt. Gab es vor einigen Jahren noch viel mehr Bewerber, ist es heute so, dass sich Betriebe zuweilen Auszubildende mit Potenzial am liebsten abwerben möchten.

Was Roboter alles können. Das ist am Stand von Cloos Schweißtechnik aus Haiger zu erfahren. Foto: Martin H. Heller

"Wir brauchen wieder mehr junge Leute, die eine duale Ausbildung ergreifen", sagte IHK-Präsident Eberhard Flammer am Freitagmorgen in seiner Eröffnungsrede in Herborn.

"Es mangelt nicht an Lehrstellen, sondern an Bewerberinnen und Bewerbern", sagte er. Das liege unter anderem an der verbreiteten Studierneigung und an der Demografie. Jahr für Jahr blieben viele Lehrstellen unbesetzt. Dem müsse die Wirtschaft etwas entgegensetzen, bevor es zu einer Gefahr für Wertschöpfung und Wohlstand in Hessen werde. Für eine Trendwende brauche es stärkere Bildungsbemühungen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen Fächern (MINT), mehr schulische Berufsorientierung und vor allem "ein verbreitetes Bewusstsein für die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung". "In vielen Elternhäusern ist nicht bekannt, dass die ganz großen Lebensläufe fast alle mit einer praktischen Berufsausbildung begonnen haben."

Bei der Ausbildungsmesse, die von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lahn-Dill in Zusammenarbeit mit der Kreishandwerkerschaft und der Agentur für Arbeit organisiert worden ist, gelten die 3-G-Regeln. In der Halle herrscht Maskenpflicht. Es gibt einen Laufrichtungsplan.