Mehr Platz lassen für den Winterdienst

Der Schneeschieber von Streufahrzeugen ist gut drei Meter breit. Wegen geparkter Fahrzeuge kommt es in einigen Straßen im Herborner Stadtgebiet immer wieder zu unnötigen Verzögerungen im Winterdienst.

HERBORN - Streufahrzeuge brauchen Platz. Mit über drei Metern Durchfahrtsbreite komme es gerade in schmalen Straßen wegen geparkter Autos häufig zu Behinderungen, berichtet eine Sprecherin der Herborner Stadtverwaltung. Sei ein Durchkommen mit Schlepper oder Laster samt Schaufel nicht möglich, bleibe die Straße ungeräumt.

Die Fahrer des Herborner Bauhofs im Winterdienst dokumentierten mögliche Hindernisse mit Fotos in ihren "Streubüchern". Wenn Anwohner sich über aus ihrer Sicht nicht oder zu spät geräumte Straßen beschweren, könnten diese zurate gezogen werden. "Falschparker, die den Winterdienst behindern, müssen mit Verwarngeldern rechnen", heißt es weiter.

Für den Winterdienst auf den Gehwegen im Stadtgebiet seien die Grundstückseigentümer - oder je nach Vereinbarung auch die Mieter eines Hauses oder Wohnung - verantwortlich. "Gehwege müssen an sieben Tagen in der Woche zwischen 7 und 20 Uhr von Schnee befreit werden - schneit es ohne Unterlass, auch darüber hinaus", so die Sprecherin. Schnee vom Gehweg auf eine geräumte Straße zu schieben, sei nicht erlaubt. Bei längerer Abwesenheit durch Arbeit oder Urlaub sollten Grundstückseigentümer jemanden beauftragen, der ihren Gehweg freiräumt.

Nur in Ausnahmefällen privat Streusalz verwenden

Hat eine Straße nur auf einer Seite einen Gehweg, seien die Anlieger wechselseitig für den Winterdienst verantwortlich. In Jahren mit gerader Endziffer seien es die Anlieger mit der niedrigeren Hausnummer, in Jahren mit ungerader Endziffer die Anwohner mit der höheren Hausnummer.

In jedem Fall sollten die freigeräumten Gehwege bei drohender Schnee- und Eisglätte zusätzlich mit Sand oder Splitt gestreut werden. "Streusalz sollte privat nur in geringer Menge und bei auftretendem Glatteis verwendet werden", so die Sprecherin.