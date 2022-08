Merkenbacher feiert wieder ihre Kirmes

Spielt zum Kirmesauftakt im Merkenbacher Festzelt: die Coverband "Eve". Archivfoto: Gert Fabritius

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Nachdem im vergangenen Jahr die Kirmes hatte ausfallen müssen, geht es von Freitag bis Montag, 2. bis 5. September, in Merkenbach wieder rund. Der kleine Kirmesausschuss um die beiden Vorsitzenden Michael Pobig vom FC "Wacker" und Michael Schmidt vom Walpurgisnachtverein hat ordentlich in die Hände gespuckt und ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt.

"Tradition bewahren und auch in schweren Zeiten weiterführen", das hat sich der Merkenbacher Kirmesausschuss auf die Fahnen geschrieben.

Abend der Vereine

und Stammtische

Los geht es im Festzelt am Freitagabend, 2. September, mit der heimischen Coverband "Eve". "Rocktobierfest" lautet das Motto an diesem Abend, Gäste dürfen gern in Dirndl oder Lederhose kommen. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Offiziell eröffnet wird die Kirmes am Samstag, 3. September, um 20 Uhr mit dem Fassbieranstich. Im Anschluss dürfen sich die Besucher auf das Programm der Vereine und Stammtische freuen. Für Partystimmung sorgen "The Pussys". Der Eintritt kostet an beiden Tagen jeweils 8 Euro.

Bevor es aber am Samstag im Zelt zur Sache geht, startet um 19 Uhr der Fackelzug vom Feuerwehrgerätehaus aus. Angeführt wird der Zug vom Kirmeskönigspaar und der Freiwilligen Feuerwehr. Beim Umzug und dem anschließenden Einmarsch ins Zelt sorgt die "Werdorfer Blasmusik" für Stimmung. 24 Zugnummern aus Motivwagen, Musik- und Fußgruppen stehen bereit, wenn sich am Sonntag, 4. September, der große Festumzug von der Neuen Friedensschule entlang der Jahnstraße über die Berkenhoffstraße, die Weilburger und die Oranienstraße durch den Ort schlängelt. Am Festzelt angekommen, liefern "Gerfrieds & Uwes Musikexpress" die Musik zum Feiern, Tanzen, Schunkeln und Mitsingen.

Frühschoppen mit Musik und Wahl des Kirmeskönigspaars

Musikalisch beginnt auch der Kirmesfrühschoppen (Eintritt frei) am Montag, 5. September, mit den "Egerländer 6". Dabei kommen aber nicht nur Blasmusikfans voll auf ihre Kosten: Ehe dann gegen 18 Uhr mit Partymusik aus der Konserve der Kirmesendspurt eingeläutet wird, findet um 15 Uhr die Wahl zum neuen Kirmeskönigspaar statt. In drei Spielen wird die Tauglichkeit der Kandidaten getestet, bevor schließlich das Zepter übergeben wird.