Donnerstag, 16.07.2020 - 05:00
6 min
"Merle ist eine Kämpferin": Alltag mit dem Charge-Syndrom
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
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HINTERGRUND: DAS CHARGE-SYNDROM
Das Charge-Syndrom ist ein seltener genetischer Defekt, von dem mehrere Körperorgane betroffen sind. Beschrieben wurde das Syndrom erstmals 1979, der Name entstand zwei Jahre später.
Der Ausdruck "Charge" verweist auf die häufigsten SymptomeDazu zählen: C - Kolobom des Auges (erschwerte Sehkraft), H - Herzfehler, A - Atresie der Choanen (blockierter Nasengang), R - retardiertes, also vermindertes Längenwachstum und Entwicklungsverzögerung, G - Genitalfehlbildung (hauptsächlich bei Männern), E - Ohrfehlbildungen.
Die Diagnose ist schwierig, da die Einschränkungen bei allen Patienten unterschiedlich ausgeprägt sind. In den meisten Fällen sind mehrfache Operationen und eine intensive medizinische Betreuung durch Spezialisten nötig.
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