Messerstecherei: Vier Jahre Jugendhaft für "scharfe Gewalt"

Auf dem oberhalb der Herborner Augustastraße gelegenen Parkplatz des EKZ in Herborn kam es in der Nacht vom 6. auf den 7. Juni 2020 zu einer Messerstecherei. Nun hat das Landgericht in Limburg den Täter zu einer vierjährigen Jugendstrafe und zur Einweisung in eine Entziehungsanstalt verurteilt. Foto: Christoph Weber