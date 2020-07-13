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Montag, 13.07.2020 - 17:00
5 min

Mischwald soll rund um Herborn der Dürre trotzen

Die Fichte hat in den heimischen Wäldern kaum eine Zukunft. Andere Baumarten während des Klimawandels in den Blick und ermöglichen neue Wege der Wiederbewaldung.

Frank Rademacher: Redakteur Dillenburg
Von Frank Rademacher
Redakteur Dillenburg
Ein Baum mit Zukunft: Eichen sollen einen Teil der gerade dahinsterbenden Fichten ersetzen. Foto: Frank Rademacher

Ein Baum mit Zukunft: Eichen sollen einen Teil der gerade dahinsterbenden Fichten ersetzen. Foto: Frank Rademacher

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Ein Baum mit Zukunft: Eichen sollen einen Teil der gerade dahinsterbenden Fichten ersetzen. Foto: Frank Rademacher

Ein Baum mit Zukunft: Eichen sollen einen Teil der gerade dahinsterbenden Fichten ersetzen. Foto: Frank Rademacher

Ständig kurzgehalten: Von Reh- und Rotwild immer wieder verbissen, hat diese kleine Eiche kaum eine Chance, einmal zu einem stattlichen Baum zu werden. Foto: Frank Rademacher

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Hübsch: Ein Fingerhut, dessen Samen jahrzehntelang im Boden keimfähig bleiben, blüht auf einer gerodeten Fichtenfläche. Foto: Frank Rademacher

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Jochen Arnold, Leiter des Herborner Forstamts. Archivfoto: Jörg Weirich

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