Mit 2G-Regel: Herborn startet "Weihnachtspark"

Das Ambiente ist diesmal ein anderes: Statt auf dem Marktplatz entsteht der Herborner Weihnachtsmarkt derzeit im Stadtpark. Die Aufbauarbeiten laufen seit gestern. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Es hat etwas gedauert - aber nun ist alles in trockenen Tüchern: In Herborn gibt es in diesem Jahr einen "Weihnachtspark"- als Alternative zum gewohnten Standort am Marktplatz. Schon in einer Woche soll es losgehen.

Das teilt Jörg Michael Simmer vom Herborner Stadtmarketing mit. Der Auftakt ist für Montag, 22. November, geplant. Bis zum 30. Dezember soll dann im Stadtpark Vorweihnachtsstimmung herrschen. Die Öffnungszeiten sind täglich von 12 bis spätestens 22 Uhr. Dann sei allerdings Schluss, "je nach Besucheraufkommen auch früher".

In den fünfeinhalb Wochen gilt die 2G-Regel. Das heißt: Alle Besucher müssen geimpft oder genesen sein, Corona-Tests reichen nicht aus. Um sicherzustellen, dass sich jeder an die Regeln hält, wird es am Eingang Kontrollen geben.

Aufbauarbeiten haben begonnen

Die Aufbauarbeiten haben derweil schon begonnen. Auch der beliebte "Lustige Elch" ist nach einem Jahr pandemiebedingter Pause bereits vor Ort. Betreiber Christian Hoernchen hat ein Abstands- und Hygienekonzept entwickelt, dem auch der Lahn-Dill-Kreis zugestimmt hat. Nach bisherigem Stand besteht die Maskenpflicht nur in möglichen Gedrängesituationen am Eingang, im Innenbereich des Parks gelte diese nicht, außerdem gibt es keine Abstandsregeln.

Betreiber behalten Verlauf der Pandemie weiter im Blick

Damit sei die Basis für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit gelegt, nach der sich viele Herborner gesehnt hätten, sagt Stadtmarketing-Geschäftsführer Simmer.

Trotzdem: Die aktuelle pandemische Situation bleibe stets im Blickfeld der Betreiber. Möglicherweise müssten diese dann auf die weitere Entwicklung reagieren.